Ni notarás la diferencia: 3 recetas secretas de tacos veganos que engañan hasta al paladar más carnívoro

Prueba estas recetas con sabor tradicional (Gemini)

¿Quién dijo que los tacos son solo para amantes de la carne? Hoy la cocina vegana se mete de lleno en la tradición azteca con recetas que logran el sabor, la textura y el espíritu de los tacos clásicos, pero usando solo ingredientes vegetales.

Perfectos para sorprender en una juntada, fiesta patria o simplemente para sumarle color y salud a tu mesa.

Estos tacos veganos combinan proteínas vegetales, condimentos mexicanos y técnicas que imitan la experiencia de un taco auténtico. Prueba y comprueba: la diferencia, ni se nota.

1. Taco de “chorizo” vegano con papa

Inspirado en el clásico taco de chorizo mexicano, esta versión vegana usa soja texturizada y papas, con el inconfundible sabor del chile y el pimentón.

Ingredientes

1 taza de soja texturizada gruesa 2 papas medianas 2 dientes de ajo 1 cucharadita de pimentón ahumado 1 cucharadita de chile en polvo (o ají molido) 1/2 cucharadita de comino 2 cucharadas de salsa de soja 1 cebolla de verdeo Sal y pimienta Aceite neutro

Prueba estas recetas con sabor tradicional (Gemini)

Paso a paso

Hidratar la soja 10 minutos en agua caliente y escurrir. Hervir las papas, pelar y cortar en cubos. Saltear ajo en aceite, agregar la soja y dorar 5 minutos. Sumar pimentón, chile, comino, salsa de soja y mezclar bien. Añadir las papas y la cebolla de verdeo picada, saltear 2 minutos. Servir en tortillas con guacamole y salsa roja.

2. Taco de hongos al pastor

Versión vegana del icónico “al pastor”, usando hongos frescos marinados en achiote, jugo de ananá y especias mexicanas.

Ingredientes

300 g de hongos frescos (champiñón o portobello) 1 cucharada de pasta de achiote (o pimentón y comino) 1/2 taza de jugo de ananá natural 1 diente de ajo 1/2 cebolla 1 cucharada de vinagre de manzana Sal y pimienta Aceite neutro

Prueba estas recetas con sabor tradicional (Gemini)

Paso a paso

Cortar los hongos en láminas finas. Mezclar achiote, jugo de ananá, ajo y cebolla picados, vinagre, sal y pimienta. Marinar los hongos mínimo 30 minutos. Saltear en sartén caliente con un poco de aceite hasta dorar. Servir en tortillas calientes con piña fresca, cebolla y cilantro.

3. Taco vegano de “carnitas” de setas

Las setas frescas (pueden ser champiñón, portobello, ostra, etc.) laminadas y desmenuzadas, logran la textura jugosa y dorada de las carnitas tradicionales, marinadas en jugo de naranja, ajo y especias mexicanas.

Ingredientes

400 g de setas frescas (hongos tipo ostra, portobello o champiñón) 1 cebolla blanca 2 dientes de ajo 1 cucharadita de comino en polvo 1 cucharadita de orégano seco 1/2 cucharadita de pimentón dulce 1 naranja (jugo) 2 cucharadas de salsa de soja Sal y pimienta Aceite neutro

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso

Limpiar las setas y desmenuzarlas o cortarlas en tiras finas. Saltear la cebolla y el ajo picados en aceite hasta dorar. Sumar las setas y cocinar a fuego fuerte, removiendo hasta que pierdan agua y empiecen a dorarse. Agregar comino, orégano, pimentón, jugo de naranja, salsa de soja, sal y pimienta. Cocinar destapado hasta que las setas absorban el líquido y queden bien doradas y jugosas. Servir en tortillas calientes con cebolla morada encurtida y cilantro fresco.

¿Dónde comer tacos callejeros veganos en la CDMX?

La Ciudad de México es un paraíso para quienes buscan opciones veganas sin perder la esencia del taco de banqueta.

Existen puestos y locales que conservan el ritual de comer de pie, rodeados de salsas y con el aroma a la plancha en el aire, pero ofreciendo variedades 100% vegetales.

Por Siempre Vegana Taquería es el gran referente: en la esquina de Manzanillo y Chiapas, su puesto callejero es cita obligada para vivir la experiencia clásica, con trompo de pastor de trigo y una barra de salsas tan generosa como sus rellenos.

Para quienes aman los tacos de canasta, Los Veganos de Canasta en Roma Sur ofrecen versiones rellenas de papa, adobo o frijol, siempre acompañadas de su infaltable salsa verde.

En la Narvarte, Malportaco sorprende con texturas realmente logradas.