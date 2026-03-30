Nieve en Nayarit en plena primavera: las imágenes que dejó la granizada en Huajicori y Del Nayar

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Una inusual nevada sorprendió a habitantes de Linda Vista, en el municipio de El Nayar, cuando la sierra de Nayarit registró la caída de nieve durante la primavera.

El fenómeno dejó caminos, cerros y viviendas cubiertos de blanco, alterando el paisaje habitual de la región dejando una serie de espectaculares postales que fueron compartidas en redes sociales.

Aunque Nayarit suele presentar un clima cálido en la mayoría de su territorio, la altitud de la Sierra Madre Occidental, que alcanza entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, propicia temperaturas más frías en zonas montañosas.

Las nevadas en primavera son muy poco frecuentes y normalmente se asocian con la llegada tardía de frentes fríos o tormentas invernales que interactúan con humedad ambiental.

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Estos fenómenos excepcionales suelen ocurrir cuando coinciden masas de aire frío y cálido durante la estación de transición, generando condiciones climáticas inestables en regiones elevadas. Experiencias similares han sido reportadas en años previos, atribuidas a la influencia de frentes fríos intensos sobre la región montañosa.

El Frente Frío 42 provocará un inusual descenso de temperatura, lluvias intensas y posibles eventos de aguanieve en varios estados de México durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno altera el clima primaveral y afectará con heladas, rachas de viento y precipitaciones a diversas regiones en los últimos días del mes, según el pronóstico oficial.

La caída de aguanieve se espera principalmente en zonas montañosas con altitudes superiores a 4,200 metros sobre el nivel del mar, advirtió el SMN. Estos efectos se registrarán particularmente durante la noche y primeras horas de la madrugada, cuando las temperaturas podrían situarse por debajo de cero. El organismo señaló que las heladas y el descenso térmico serán más severos en las áreas elevadas el martes 31.

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Entre el lunes y el martes, los estados que enfrentarán lluvias fuertes con acumulados de 25 a 75 mm incluyen Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El martes, la intensidad se concentrará en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas con registros entre 50 y 75 mm, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos tendrán especial impacto en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se prevén rachas de hasta 70 km/h. En Chihuahua, Durango y Zacatecas, las ráfagas alcanzarían 60 km/h, lo que incrementa el riesgo para la población, detalló el SMN. El martes, se reportan vientos intensos en las costas de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, mientras que el oleaje podría alcanzar 2 metros en el Golfo de Tehuantepec y zonas del sureste mexicano.