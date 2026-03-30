México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

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Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Tris. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este domingo 29 de marzo compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35788

Resultado: 76464

Tris De las Tres

Sorteo: 35789

Resultado: 22006

Tris Extra

Sorteo: 35790

Resultado: 04671

Tris De las Siete

Sorteo: 35791

Resultado: 64836

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

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