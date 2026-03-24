Cómo preparar batido de menta con mango para una mejor digestión y salud cardiovascular

Incorporar esta bebida natural a la dieta diaria puede ayudar a reducir molestias digestivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de batido de menta con mango se consolida como una tendencia en el ámbito de la nutrición funcional por sus propiedades para la salud. Distintas investigaciones y experiencias clínicas señalan que esta bebida favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir molestias digestivas. La combinación de menta y mango aporta una mezcla de compuestos bioactivos que actúan sobre el sistema digestivo de manera complementaria.

La menta contiene aceites esenciales, como el mentol, que estimulan la producción de bilis y relajan los músculos del tracto gastrointestinal. Este efecto resulta útil para aliviar síntomas asociados a la indigestión. Por su parte, el mango provee fibra soluble y enzimas que contribuyen a una mejor absorción de nutrientes y a la regularidad intestinal. Incluir este batido en la dieta diaria puede ayudar a minimizar episodios de hinchazón y sensación de pesadez tras las comidas.

La mezcla de mango y menta en un solo batido facilita el tránsito intestinal, ayuda a controlar el colesterol y favorece la circulación sanguínea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios cardiovasculares de la menta con mango

Diversos estudios asocian el consumo habitual de frutas ricas en antioxidantes y hierbas frescas con una mejor salud cardiovascular. El mango destaca por su aporte de vitamina C, betacarotenos y polifenoles, elementos que contribuyen a reducir el estrés oxidativo y a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. La menta se vincula con efectos vasodilatadores, lo que puede favorecer la circulación sanguínea.

La presencia de potasio en el mango ayuda a regular la presión arterial, un factor clave en la prevención de enfermedades cardíacas. Además, la fibra de esta fruta colabora en el control de los niveles de colesterol en sangre. Consumir el batido de forma regular puede integrarse en rutinas alimentarias enfocadas en la protección cardiovascular, especialmente en personas que buscan alternativas naturales para fortalecer su organismo.

Además de sus ventajas para la salud, el batido de menta con mango se caracteriza por su sabor refrescante y su sencilla elaboración. Esta bebida resulta una opción práctica para quienes desean incorporar ingredientes frescos y funcionales en la dieta diaria.

El consumo regular de batido de menta con mango promueve la salud digestiva y contribuye al cuidado del corazón por su combinación de nutrientes y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el batido de menta con mango

1 mango maduro, pelado y cortado en trozos

10 hojas de menta fresca, lavadas

200 ml de agua fría o leche vegetal

Jugo de medio limón1 cucharadita de miel (opcional)

Hielo al gusto

Preparación:

Colocar el mango, la menta y el agua o leche vegetal en una licuadora. Añadir el jugo de limón y la miel si se desea un toque más dulce. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar hielo y volver a licuar para lograr una textura más refrescante. Servir inmediatamente