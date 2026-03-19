México

En el 30 aniversario de Alas y Raíces, se celebrará la Reunión Nacional de Cultura Infantil 2026: dónde será y de qué trata

La Secretaría de Cultura destacó que este tipo de encuentros busca garantizar el ejercicio de los derechos culturales desde la infancia

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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció la realización de la Reunión Nacional de Cultura Infantil 2026, un espacio que convocará a promotoras, promotores, artistas y especialistas para fortalecer las políticas culturales dirigidas a niñas, niños y adolescentes en todo el país.

El encuentro, impulsado a través del programa Alas y Raíces, se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo en Puebla, con la participación de representantes de las 32 entidades federativas.

¿Qué es la Reunión Nacional de Cultura Infantil 2026?

La Reunión Nacional de Cultura Infantil 2026 busca generar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias entre quienes trabajan en el desarrollo cultural de las infancias en México.

De acuerdo con el comunicado oficial, este encuentro permitirá revisar prácticas, compartir saberes y fortalecer estrategias que garanticen el acceso a la cultura como un derecho para niñas, niños y adolescentes.

Además, se pretende replantear las formas de hacer cultura desde y para las infancias, reconociéndolas como agentes culturales activos dentro de la sociedad.

Actividades y sedes del encuentro

Durante los cuatro días de actividades, se desarrollarán:

  • Mesas de diálogo
  • Talleres especializados
  • Experiencias escénicas
  • Espacios de intercambio de conocimientos

Las actividades se realizarán en recintos culturales del centro de la ciudad de Puebla, como la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou” y el Centro Cultural San Roque.

Participación nacional y objetivos

El evento reunirá a coordinadores estatales, promotores culturales y especialistas que trabajan directamente con infancias, con el objetivo de:

  • Fortalecer redes de colaboración a nivel nacional
  • Sistematizar experiencias culturales exitosas
  • Impulsar nuevas estrategias de inclusión cultural

Se prevé la participación de más de un centenar de agentes culturales provenientes de todo el país, lo que permitirá consolidar un trabajo articulado en favor de este sector.

Cultura como derecho para las infancias

La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, destacó que este tipo de encuentros forman parte de una política cultural que busca garantizar el ejercicio de los derechos culturales desde la infancia.

A través de iniciativas como Alas y Raíces, el Gobierno de México impulsa acciones para que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a expresiones artísticas, creatividad y espacios de participación cultural en todo el territorio nacional.

Con esta reunión nacional, se refuerza el compromiso institucional de colocar a las infancias en el centro de la política cultural, promoviendo su desarrollo integral y su reconocimiento como protagonistas en la vida cultural del país.

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