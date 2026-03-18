Así es como 33 personas desaparecidas fueron localizadas en Jalisco, según la Fiscalía

Imagen compartida por la fiscalía con el anuncio de las localizaciones. Crédito: Fiscalía de Jalisco

El estado de Jalisco registró la localización de 33 personas reportadas como desaparecidas durante la semana del 9 al 15 de marzo, según informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Las localizaciones, reportadas por las autoridades, contemplan personas encontradas con vida y otras fallecidas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los resultados se deben a la aplicación de mecanismos institucionales que priorizan respuestas inmediatas y estrategias especializadas de búsqueda.

La FEJ destacó mediante un comunicado que las acciones permitieron superar el número de denuncias recibidas durante ese periodo, lo cual significaría una consolidación del trabajo sostenido en materia de búsqueda y localización de personas.

Estrategias institucionales y resultados de localización

Las autoridades de Jalisco detallaron que, de las 33 personas localizadas entre el 9 y el 15 de marzo, 25 contaban con una carpeta de investigación abierta, lo que facilitó su localización tras investigaciones.

En estos casos, 21 individuos fueron encontrados con vida y 4 sin vida.

4 de las 33 personas desaparecidas fueron encontradas sin vida. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto, 8 personas, fueron ubicadas mediante la activación de la Alerta AMBER, mecanismo que se aplica en reportes inmediatos para la búsqueda de menores de edad.

En el comunicado difundido por la Fiscalía del Estado de Jalisco, se subraya que la combinación de acciones permanentes de búsqueda, investigación y atención inmediata ha permitido una intervención oportuna desde los primeros momentos del reporte.

Además, la dependencia informó que mantiene las diligencias correspondientes en los casos donde las personas fueron encontradas sin vida, con un enfoque profesional y respetuoso hacia las víctimas y sus familias.

Durante el mismo periodo, se recibieron 19 denuncias por desaparición. Según la Fiscalía del estado, esta cifra, inferior a la cantidad de localizaciones reportadas, evidencia una tendencia donde las acciones institucionales continúan generando resultados.

Procesos de investigación y acompañamiento a familias

La Fiscalía del Estado de Jalisco enfatizó que las labores de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas se sostienen en procesos de investigación especializados, los cuales tienen como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta y reducir los tiempos para la localización de personas.

La dependencia estatal señaló también que el modelo operativo pone énfasis en el acompañamiento y la atención integral a las familias afectadas, asegurando el acceso a la justicia y colocando en el centro de su labor a las víctimas y sus seres queridos.

La Fiscalía de Jalisco reiteró su compromiso de continuar con el fortalecimiento de estrategias y acciones que permitan la localización de personas reportadas como desaparecidas en el estado.

Las autoridades estatales insisten en que la colaboración institucional y la implementación de mecanismos como la Alerta AMBER forman parte de una política integral para la búsqueda efectiva y la atención a los familiares de personas desaparecidas.

Hallazgo de fosas clandestinas en la entidad

Uno de los casos más recientes relacionados con la desaparición de personas en Jalisco es la localización de fosas clandestinas en predios cercanos al estadio Akron, en el municipio de Zapopan.

Infobae México reportó que en la zona, la cual será sede del Mundial de Futbol 2026, colectivos de búsqueda han recuperado al menos 456 bolsas con restos humanos desde el año 2022.

El colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” ha documentado que los hallazgos más recientes ocurrieron en septiembre de 2025. Según su vocero, José Raúl Servín García, los trabajos de excavación se han realizado en coordinación con autoridades, pero impulsados principalmente por familiares de personas desaparecidas.