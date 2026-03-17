Sheinbaum anuncia reunión con presidente de Alemania en Cancún: estos son los temas que abordarán

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 17 de marzo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre la reunión que mantendrá con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier durante su visita a Cancún, en la conferencia matutina de este 17 de marzo en Palacio Nacional.

El encuentro de ambos mandatarios se dará al finalizar la Convención Bancaria.

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