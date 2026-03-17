México

Sheinbaum anuncia reunión con presidente de Alemania en Cancún: estos son los temas que abordarán

Frank-Walter Steinmeier visitará México para la Convención Bancaria que tendrá lugar al sur del país

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Claudia Sheinbaum durante la
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 17 de marzo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre la reunión que mantendrá con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier durante su visita a Cancún, en la conferencia matutina de este 17 de marzo en Palacio Nacional.

El encuentro de ambos mandatarios se dará al finalizar la Convención Bancaria.

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