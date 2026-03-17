Sheinbaum anuncia reunión con presidente de Alemania en Cancún: estos son los temas que abordarán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre la reunión que mantendrá con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier durante su visita a Cancún, en la conferencia matutina de este 17 de marzo en Palacio Nacional.
El encuentro de ambos mandatarios se dará al finalizar la Convención Bancaria.
Información en desarrollo...
Más Noticias
¿Qué busca el Plan B? Sheinbaum presenta y explica los puntos centrales de la Reforma Electoral
Tras no conseguir los votos para la reforma constitucional, el gobierno presenta una iniciativa acotada que toca sueldos, regidurías y revocación de mandato
Por opacidad de la FGR, jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal
Una jueza federal determinó que la FGR deberá entregar la totalidad de la carpeta de investigación y permitir su revisión íntegra por la defensa
En territorio de Los Mayos: Marina desmantela ‘narcolaboratorio’ de metanfetaminas en Culiacán
Un operativo conjunto en el poblado “El Tule” permitió el aseguramiento de 800 kilos de droga y destruyó grandes volúmenes de otros precursores químicos
Qué le pasa al sistema urinario masculino si se toma diario una taza de té de jamaica por las mañanas
Esta infusión se caracteriza por su sabor refrescante y por una serie de efectos benéficos
Junior H levanta la voz en Texas contra la prohibición de los narcocorridos en México: “Es el gobierno contra nosotros”
Durante su presentación en el Festival South by Southwest, el cantante criticó la política cultural de la administración de Claudia Sheinbaum
MÁS NOTICIAS