La Mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 17 de marzo: Sarampión en México “se ha reducido”, afirma Eduardo Clark, presentan Plan B, entre lo relevante

La presidenta informó que el Plan B será enviado hoy al Senado de la República. Sheinbaum subrayó que “es necesario que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos y en los plurinominales”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan B de la Reforma Electoral, el cual consiste en:
1- Reducción de privilegios: La reducción de regidurías será de 7 hasta 15. En el caso de congresos locales, del 0.70% del presupuesto de egreso de cada entidad. Los ahorros de la reducción de regidurías y congresos locales serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que el día de hoy presentará su Plan B tras el rechazo de la Reforma Electoral, misma que será enviada al Senado de la República este martes.
Además, también se hablará sobre la situación del sarampión en México, así como la contratación de especialistas en las instituciones de salud del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.