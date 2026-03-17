México

La Mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 17 de marzo: Sarampión en México “se ha reducido”, afirma Eduardo Clark, presentan Plan B, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

13:49 hsHoy

Sarampión en México: ¿Cuáles son los avances?

13:47 hsHoy

La presidenta informó que el Plan B será enviado hoy al Senado de la República. Sheinbaum subrayó que “es necesario que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos y en los plurinominales”.

13:32 hsHoy

Plan B tiene como principio: “tener menos privilegios y más participación ciudadana”, afirma Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan B de la Reforma Electoral, el cual consiste en:

1- Reducción de privilegios: La reducción de regidurías será de 7 hasta 15. En el caso de congresos locales, del 0.70% del presupuesto de egreso de cada entidad. Los ahorros de la reducción de regidurías y congresos locales serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados.

  • Funcionarios del INE, Tribunales y órganos electorales de los estados no podrán ganar más que la presidenta de México (se quitan bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales).
  1. Revocación de mandato: Se propone que se realice el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, en 2027 o 2028.
  2. Reforma a leyes secundarias a los artículos 31, 99, 104, 116, 192 y 310 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
  3. Reforma a la Ley de Partidos Políticos, específicamente a los artículos 30, 50, 51, 54, 55.
13:29 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que el día de hoy presentará su Plan B tras el rechazo de la Reforma Electoral, misma que será enviada al Senado de la República este martes.

Además, también se hablará sobre la situación del sarampión en México, así como la contratación de especialistas en las instituciones de salud del país.

12:28 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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