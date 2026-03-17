La Mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 17 de marzo: Sarampión en México “se ha reducido”, afirma Eduardo Clark, presentan Plan B, entre lo relevante

Plan B tiene como principio: “tener menos privilegios y más participación ciudadana”, afirma Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , presentó el Plan B de la Reforma Electoral, el cual consiste en:

1- Reducción de privilegios: La reducción de regidurías será de 7 hasta 15. En el caso de congresos locales, del 0.70% del presupuesto de egreso de cada entidad. Los ahorros de la reducción de regidurías y congresos locales serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados.