México

Sutil reacción de Cazzu a demanda de Nodal la hace blanco de críticas en redes: “Vos hablás boludeces”

El cantante mexicano confirmó que interpuso un recurso legal para regular la pensión que otorga a su hija, convivencias y restricciones para impedir su “exposición” pública

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Luego de un año alejada
Luego de un año alejada de los escenarios, Cazzu se presentó en el Buenos Aires Trap 2024, donde sus fans le dieron su cariño y respaldo tras su publicitada separación de Christian Nodal. (Infobae México / Jovany Pérez)

Cuando se trata de Cazzu y Christian Nodal, nada parece fortuito. Una serie de fotografías compartidas por la cantante en Instagram han sido interpretadas por sus seguidores como una respuesta sutil al anuncio de una demanda en su contra que buscaría impedir que exponga públicamente a la hija que procreó con el artista mexicano.

Nodal confirma demanda contra Cazzu

El sábado 14 de marzo, luego de su presentación en la Feria de Texcoco, en el Estado de México, Christian Nodal facilitó un encuentro con los medios, una novedad en los últimos meses. En declaraciones para el matutino Sale el Sol, el cantautor habló sobre la posibilidad de, en un futuro, hacer algo artístico con su hija.

Sin embargo, su respuesta trazó un rumbo diferente cuando reconoció que interpuso una demanda contra Cazzu para impedir que exponga públicamente a su hija, especialmente en contextos que, a su consideración, resulten contraproducentes.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”.

Nodal subrayó que su expareja sería notificada próximamente en Argentina y que parte de la demanda busca “que se regule una manutención y se regulen las visitas” con su hija.

Cazzu y su hija Inti
Cazzu y su hija Inti comparten un tierno momento. (Cazzu / Instagram)
Cazzu desciende las escaleras de
Cazzu desciende las escaleras de su residencia junto a su hija, rodeadas de una exuberante vegetación tropical y orquídeas blancas en un día soleado. (Cazzu / Instagram)

Opina sobre la polémica que generó la canción “Rosita”

El proceso legal ocurre en un contexto tenso para Nodal y Cazzu. En febrero, la sudamericana compartió un extenso texto donde repudió la canción “Rosita”, de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco. Una estrofa del tema dice: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

La frase, según Cazzu, redirigía la conversación hacia un lugar incorrecto. En una carta compartida a través de sus canales de difusión, la “Nena Trampa” recordó que en su relación la única persona abandonada fue su hija, dichos que molestaron a Nodal.

Sobre las repercusiones del sencillo, Nodal sorprendió al responder que lo asumió como una ofensa: “A mí me encantó el tema. Rauw y Jhay Cortez son de mis artistas favoritos y lo disfruté mucho porque cada quien tiene su punto de vista, cada quien defiende su historia y la mía, la verdad, está muy lejano de todo lo que se cuenta y lo sostengo (sic)”.

Cazzu comparte nuevas fotografías de su hija

Mientras las declaraciones de Nodal resonaban en México, desde Argentina, Cazzu compartió en Instagram nuevas fotografías al lado de su hija.

La publicación, un carrete de fotos de distintos momentos recientes, la muestra en los contextos que dividen su tiempo: los escenarios y la maternidad.

Aunque en su publicación no escribió ningún mensaje, sus seguidores dieron lectura a la interacción como una respuesta sutil y elegante a las declaraciones de su expareja.

En X—antes Twitter—, seguidores destacaron esta narrativa: “Cazzu dijo, mientras vos hablás boludeces, yo soy una mamá presente”, escribió un usuario.

Seguidores de Cazzu interpretaron su
Seguidores de Cazzu interpretaron su publicación como una indirecta para Nodal. (Cazzu / Instagram)

Hasta el momento, Cazzu no ha hecho declaraciones sobre la demanda; sin embargo, en el pasado ha hablado frontalmente sobre el desgaste emocional de lidiar con la defensa legal de Nodal.

En septiembre de 2025, durante una visita a México para promocionar su libro Perreo, una revolución, denunció presión y hostigamiento machista de parte de uno de los representantes de Nodal. “Ustedes me ven aquí, combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.

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