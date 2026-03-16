Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy 16 de marzo CDMX y Edomex en vivo: tránsito lento en la México-Cuernavaca

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) anunció que la autopista México - Puebla volverá a cerrar algunos carriles, por lo que habrá afectaciones para los automovilistas que transiten por la zona. A través de un comunicado oficial dieron a conocer los detalles de los bloqueos viales por trabajos en la zona.
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) se presenta una carga vehicular importante en la autopista México - Cuernavaca, principalmente con dirección a la Ciudad de México, pidieron manejar con precaución.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como C5, informó cuáles son las afectaciones viales previstas para este lunes 16 de marzo. A pesar de que se trata de ser un día feriado oficial, las autoridades tienen previstas algunas manifestaciones que podrían afectar la circulación vial.