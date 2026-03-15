Tras escándalo por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia su propia gira fuera de México

El conductor mexicano busca recuperar su trayectoria artística y consolidar su presencia en Latinoamérica con su nuevo proyecto escénico (Instagram/@adalramones)

El presentador mexicano Adal Ramones anuncia una nueva etapa en su carrera tras la cancelación definitiva de “Enrollados” y la polémica con antiguos compañeros de elenco. El conductor opta por dejar atrás el conflicto en el ámbito artístico nacional y apuesta por relanzar su trayectoria con una gira internacional de monólogo titulada “Viajando Sin Maleta”.

Adal Ramones confirmó el inicio de una gira internacional en mayo, que lo llevará a escenarios de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. El proyecto, encuadrado como un monólogo, busca consolidar su presencia en Latinoamérica y presentar una nueva propuesta al público tras la controversia y los problemas internos que marcaron el final de “Enrollados”.

Reacciones y consecuencias tras la cancelación de Enrollados

La salida de Adal Ramones y el cierre de “Enrollados” causaron reacciones diversas entre sus excompañeros y seguidores. El presentador reconoció públicamente los malentendidos y las pérdidas sufridas por todos los involucrados.

Adal Ramones anuncia su gira internacional de monólogos ‘Viajando Sin Maleta’ tras la polémica y el cierre de ‘Enrollados’

Ramones lamentó que la situación haya afectado tanto al público como al equipo artístico y la empresa promotora. Insistió en que su deseo es mantener las relaciones personales, pese a las diferencias, y considera fundamental “aceptar lo que cada quien hizo” para preservar los lazos de amistad.

Detalles y expectativas de la gira Viajando Sin Maleta

El nuevo proyecto de Adal Ramones consiste en una gira de monólogos por varios países de Sudamérica y Centroamérica, prevista para mayo. “Esto me tiene muy emocionado. Este ya próximo mes de mayo me voy de gira por Latinoamérica con mi nuevo monólogo: ‘Viajando Sin Maleta’. Voy a estar con ustedes en Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador y Guatemala”, afirmó el comediante.

La propuesta busca conectar con el público a través de historias, recuerdos y situaciones cotidianas, y se anticipa la suma de más destinos. Ramones adelantó que la experiencia estará “llena de risas, historias y de esas cosas que todos cargamos de más en la vida… pero juramos que solo llevamos equipaje de mano”.

El equipo de producción prevé anunciar nuevos países próximamente, con el objetivo de fortalecer su proyección internacional y reencontrar a su audiencia en distintos escenarios fuera de México.

Adal Ramones reconoce los daños colaterales del final de ‘Enrollados’ y exhorta a mantener lazos de amistad aceptando las responsabilidades individuales (Cortesía)

El cortometraje sobre el secuestro de Adal Ramones y su lanzamiento internacional

En el ámbito personal, la familia Ramones celebra la selección del cortometraje ‘Quieren Monólogo’ en un festival de cine en Estados Unidos. La obra, dirigida por Paola Ramones, narra el secuestro que vivió su padre el 23 de septiembre de 1998 y representa el proyecto de tesis de la joven realizadora de 25 años.

Ramones calificó la pieza como “un maravilloso regalo”, al convertir una experiencia traumática en una obra artística. El actor Daniel Tovar protagoniza la historia, centrada en las huellas familiares y personales derivadas del secuestro.

Ramones se dijo orgulloso por el proyecto de su hija (IG)

Aunque el cortometraje fue seleccionado por el Cinequest Film & Creativity Festival, aún no hay fecha anunciada para su estreno internacional, aunque sí se ha confirmado su paso por diversas muestras cinematográficas en el extranjero.

En un momento marcado por cambios en lo profesional y lo familiar, Adal Ramones subraya la importancia de la autocrítica y la apertura. Destaca que reconocer las acciones propias es esencial para restaurar la confianza y los vínculos a largo plazo entre colegas y amigos.