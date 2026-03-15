México

Elle Fanning protagoniza la serie ‘Margo’s Got Money Troubles’: descubre cuándo y dónde verla en México

Basada en la novela homónima de Rufi Thorpe, la historia sigue a una joven que tras convertirse en madre y abandonar la universidad, halla una forma inesperada de obtener recursos en internet

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La actriz Elle Fanning encabeza el reparto de “Margo’s Got Money Troubles”, una nueva serie dramática con toques de comedia que llegará al streaming en 2026 y que ya genera expectativa entre los fanáticos de las historias contemporáneas sobre fama digital, maternidad y precariedad económica.

La producción está basada en la novela homónima de la escritora Rufi Thorpe y sigue a una joven que enfrenta problemas financieros tras abandonar la universidad y convertirse en madre. Ante la falta de recursos, encuentra una manera inesperada de salir adelante en internet.

¿De qué trata Margo’s Got Money Troubles?

En Margo’s Got Money Troubles, Elle Fanning interpreta a Margo Millet, una joven aspirante a escritora que queda embarazada tras una relación con su profesor de inglés, lo que la obliga a abandonar la universidad. Sin ingresos estables y con un bebé recién nacido, su situación económica se complica rápidamente.

Para sobrevivir, Margo decide abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos y aprovechar su talento para contar historias y conectar con la audiencia. Con el tiempo, su presencia en internet comienza a crecer, lo que transforma su vida, pero también la enfrenta a dilemas personales y familiares.

La historia combina drama, humor y reflexiones sobre la economía digital, la maternidad temprana y las presiones sociales que enfrentan los jóvenes adultos en la actualidad.

¿Quiénes actúan en la serie?

Además de Elle Fanning, el elenco incluye a varias figuras reconocidas de la industria:

  • Michelle Pfeiffer
  • Nick Offerman
  • Nicole Kidman
  • Greg Kinnear
  • Marcia Gay Harden
  • Thaddea Graham
  • Michael Angarano

La serie fue desarrollada por David E. Kelley, creador de exitosas producciones televisivas, y contará con ocho episodios en su primera temporada.

Plataforma y fecha de estreno en México

La serie se estrenará el próximo 15 de abril de 2026 en la plataforma de streaming Apple TV+.

De acuerdo con la información disponible, el lanzamiento incluirá los tres primeros episodios el día del estreno, mientras que los capítulos restantes se publicarán de forma semanal hasta el 20 de mayo de 2026.

Para verla en México será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma, disponible en dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores web.

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