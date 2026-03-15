De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia (Foto: RS)

La abogada y consultora española Susana Fernández Iglesias presentó en el Senado de la República “La Franquicia en Femenino”, un libro que explora el liderazgo y la sororidad en el sector empresarial, convirtiéndose en tendencia por su impacto en México y España.

El evento, encabezado por el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, marcó un hito al destacar el papel de las mujeres en el fortalecimiento de la economía nacional, motivo por el que tanto su obra como su perfil fueron tendencia.

Un puente entre España y México

“La Franquicia en Femenino”, editada por Porrúa, recoge la experiencia de 14 mujeres empresarias, siete mexicanas y siete españolas, que han logrado expandir sus compañías bajo el modelo de franquicias.

La autora explicó que la obra surgió tras dos décadas de vinculación con el sector, y busca ofrecer una guía práctica basada en testimonios reales y en la sororidad, definida como la alianza y el apoyo mutuo entre mujeres.

Susana Fernández Iglesias (RS)

La presentación en el Senado de la República cobró visibilidad en redes sociales, ya que Susana Fernández Iglesias es una de las pocas mujeres extranjeras reconocidas en este foro mexicano. El senador Reyes Carmona subrayó que la participación femenina en la economía mexicana representa “un motor para la transformación y la innovación empresarial”.

Homenaje, guía práctica y causa social

A diferencia de sus publicaciones previas, Fernández Iglesias optó en este texto por responder de forma sencilla y directa a las dudas frecuentes de quienes buscan incursionar en el mundo de las franquicias. La obra destaca:

Visibilidad femenina : da voz a empresarias que lideran centrales franquiciadoras, un rol que suele carecer de representación en los órganos directivos aunque el número de mujeres emprendedoras es creciente.

Enfoque inclusivo : aunque resalta el papel de la mujer, la autora aclaró que el manual es útil para cualquier inversor o empresa interesada en conocer los retos y ventajas del sistema de franquicias.

Causa social: la totalidad de las ganancias del libro se destinarán a ALMIA, una organización civil española que apoya a pacientes con cáncer de mama metastásico.

Durante la presentación, Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), remarcó que el liderazgo femenino en el sector ha crecido de forma sostenida. “Actualmente el 20% de las franquicias en México están a cargo de mujeres, frente al 3% registrado hace quince años”, puntualizó Eslava.

De qué trata “La Franquicia en Femenino” y su relevancia

El libro se estructura como una herramienta práctica para quienes desean comprender el funcionamiento de las franquicias desde una perspectiva inclusiva. Fernández Iglesias declaró que su objetivo es “orientar a quienes quieren iniciar una franquicia, a partir de la experiencia y de la colaboración entre mujeres empresarias”.

Entre los principales temas que aborda la obra destacan:

El proceso de expansión internacional de las franquicias lideradas por mujeres.

Los principales obstáculos y oportunidades del sector.

Casos de éxito y lecciones aprendidas por las catorce protagonistas.

Recomendaciones legales y estratégicas para emprender bajo este modelo.

La autora subrayó que la sororidad es un elemento distintivo en el crecimiento de las franquicias lideradas por mujeres. “El apoyo mutuo y la colaboración han permitido a muchas empresarias superar barreras y consolidar sus proyectos”.

De qué trata “La Franquicia en Femenino” y su relevancia (Foto: RS)

Perfil de Susana Fernández Iglesias

Susana Fernández Iglesias cuenta con 30 años de trayectoria como abogada y consultora en derecho mercantil. Su experiencia abarca asesoría a empresas en España y América Latina, con un enfoque especial en el sector de las franquicias. Ha publicado estudios académicos y participado en foros internacionales, consolidándose como una de las voces más autorizadas en la materia.

Su nueva obra marca una diferencia respecto a su libro académico de 2010, pues ahora opta por un formato accesible, orientado tanto a especialistas como a nuevos emprendedores. Fernández Iglesias destacó durante la presentación que su intención es “cerrar la brecha de género en los consejos directivos y fomentar redes de apoyo entre empresarias”.