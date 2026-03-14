México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 13 de marzo

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 93.04 dólares por barril este viernes 13 de marzo, de acuerdo con la información actualizada diariamente por la página electrónica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoy

Más Noticias

Estas son las sanciones a taxis de plataforma en el segundo día de operativo en el AICM

La presencia de autoridades y el inicio de sanciones a conductores buscan limitar la operación de vehículos particulares, mientras las acciones han provocado que empresas busquen amparos

Estas son las sanciones a

“Nos guste o no, los cárteles controlan México”: Trump lamenta que Sheinbaum rechace ayuda de EEUU

El presidente de EEUU reiteró su simpatía por la presidenta de México pero insistió en que se debe acabar con los grupos del crimen organizado

“Nos guste o no, los

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

Este fue el primer papel de José Ángel Bichir en una de las películas más famosas del cine mexicano

La familia del actor enfrenta momentos de tensión luego del accidente en su departamento ubicado en CDMX

Este fue el primer papel

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de marzo: mujer habría fallecido tras desvanecerse al interior del Metro Pino Suárez

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos por robo

Detienen a dos por robo de petróleo crudo a Pemex: usaban como fachada una empresa transportista en Veracruz

Cae“El Padrino”, líder de una organización internacional de trata de personas que operaba desde un bar en Baja California

“Vamos tras ellos”: Harfuch revela en televisión de EEUU cuál es el siguiente paso contra el narco tras abatir a El Mencho

La ruta era CDMX a Ciudad Juárez: destapan red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia EEUU

Harfuch afirma en cadena de EEUU que operación militar contra ‘El Mencho’ “fue desarrollada por el Ejército Mexicano”

ENTRETENIMIENTO

Este fue el primer papel

Este fue el primer papel de José Ángel Bichir en una de las películas más famosas del cine mexicano

El supuesto contrato de confidencialidad entre José Ángel Bichir y Belinda

¿Por Belinda? José Ángel Bichir confesó que tomaba terapia para superar ruptura amorosa

Quién es el papá de José Ángel Bichir, actor que presuntamente atentó contra su vida

José Ángel Bichir sigue hospitalizado: así hablaba de su salud mental y el peso de la dinastía Bichir en su carrera

DEPORTES

Malagón es dado alta e

Malagón es dado alta e inicia regreso a la CDMX para iniciar su rehabilitación

Toluca revela magnitud de la lesión de Marcel Ruíz: ¿Se perderá el Mundial?

“Gracias por tanto”: Raúl Jiménez se despide de su papá con emotivo mensaje en redes sociales

"Equipo chico con estadio": Carlos Hermosillo lanza "pedrada" a Pumas

Con sangre azteca, pero jugando para Italia: él es Michael Lorenzen el pitcher que eliminó a México del Clásico Mundial de Beisbol