Sheinbaum descarta acciones legales contra Elon Musk por dichos sobre operativo para capturar a “El Mencho”

La presidenta Claudia Sheinbaum no tomará acciones legales contra el empresario Elon Musk ante las críticas que emitió el mes pasado respecto al operativo para capturar a “El Mencho”, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo si continúan los ataques en su contra.

“Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, en este caso. Ya vemos, si sigue, pues lo revaluaremos”, dijo la mandataria este mLiberiércoles durante la conferencia matutina.

En la misma tónica, Sheinbaum comentó que este caso abre un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, así como sobre el papel de las empresas tecnológicas:

“Las plataformas digitales y la comunicación de las plataformas es una gran discusión porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona. Siempre está ese debate”, declaró.

Además, señaló que este tipo de discusiones se han vuelto cada vez más relevantes hoy en día debido al peso global de las redes sociales, que operan más allá de las jurisdicciones nacionales:

“Las plataformas finalmente son entidades internacionales que pasan incluso sobre lo nacional. Pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país”, agregó.

¿Qué dijo Elon Musk de Sheinbaum?

A finales de febrero, Sheinbaum dijo que analizaría posibles acciones legales contra Musk, dueño de la red social X, quien la acusó de “actuar bajo órdenes del crimen organizado” días después de la muerte de El Mencho, en un operativo militar en Jalisco.