Temblor hoy 9 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Tonalá ubicado en Chiapas .

De acuerdo con el SSN, el primer evento se ubicó en las coordenadas 14.597° de latitud y -93.259° de longitud, con una profundidad de 10 kilómetros. El segundo sismo, registrado a menor profundidad de 15,8 kilómetros, tuvo lugar en las coordenadas 15.209° y -94.358°. Ambos epicentros se situaron en el océano Pacífico, frente a la costa sur de Chiapas.

Dos sismos de magnitud moderada se registraron la madrugada del 9 de marzo en las costas de Chiapas, según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El organismo informó que un sismo de magnitud 4,1 se localizó a 101 kilómetros al suroeste de Mapastepec a las 04:34 horas, mientras que otro movimiento telúrico de magnitud 4,0 ocurrió a 117 kilómetros al suroeste de Tonalá a las 00:33 horas.

