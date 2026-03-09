Temblor hoy 9 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Dos sismos de magnitud moderada se registraron la madrugada del 9 de marzo en las costas de Chiapas, según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El organismo informó que un sismo de magnitud 4,1 se localizó a 101 kilómetros al suroeste de Mapastepec a las 04:34 horas, mientras que otro movimiento telúrico de magnitud 4,0 ocurrió a 117 kilómetros al suroeste de Tonalá a las 00:33 horas.
De acuerdo con el SSN, el primer evento se ubicó en las coordenadas 14.597° de latitud y -93.259° de longitud, con una profundidad de 10 kilómetros. El segundo sismo, registrado a menor profundidad de 15,8 kilómetros, tuvo lugar en las coordenadas 15.209° y -94.358°. Ambos epicentros se situaron en el océano Pacífico, frente a la costa sur de Chiapas.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.