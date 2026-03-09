México

Ebrard anuncia que el T-MEC es respaldado por el 78.5% de los sectores económicos en medio de la tensión con EEUU

El secretario de Economía presentó los resultados de la consulta más grande que se ha hecho en el país sobre el tratado, mientras el contexto geopolítico con Washington complica la negociación

Este lunes, el secretario de Economía Marcelo Ebrard presentó los resultados de la Consulta Pública para la revisión del T-MEC, el ejercicio más amplio que México ha realizado sobre el tratado: 30 sectores económicos consultados en los 32 estados del país. El resultado fue contundente: el 78.5% de los participantes se manifestó a favor de la renovación del acuerdo, aunque no del tratado tal como está.

México pide certidumbre: fuera las medidas unilaterales

El secretario adelantó que la primera ronda de conversaciones girará en torno a tres ejes:

  1. Reducción de la dependencia de importaciones: definir, entre México y Estados Unidos, qué puede producirse regionalmente y en qué plazos reales. Ebrard fue cauteloso: convertirse en la sede mundial de la electrónica no es viable en un año, pero sí en una década si hay voluntad e inversión conjunta. El precedente está en la industria automotriz —hoy México abastece el 40% del mercado estadounidense de autopartes— aunque ese liderazgo tomó décadas construirse.
  2. Reglas de origen: cómo modernizarlas para competir con el resto del mundo sin generar distorsiones económicas mayores a las que buscan resolver. “Es una operación con láser y microscopio”, advirtió Ebrard.
  3. Seguridad económica: identificar qué es indispensable producir en la región ante un mundo que ya no tiene una sola potencia hegemónica y donde las tensiones geopolíticas redefinen las cadenas de suministro. México llega a esta negociación con un expediente completo elaborado a partir de las consultas: lo que el país puede hacer, quiere hacer y está dispuesto a proponer.

El ejemplo más concreto lo puso Ebrard sobre la mesa: Washington mantiene un arancel del 50% sobre el acero y el aluminio mexicanos vía Sección 232, pese a tener superávit comercial con México en esos rubros. “Es absurdo. Es violatorio al tratado y a la lógica comercial”, afirmó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presenta los resultados de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, en la Torre Ejecutiva de la dependencia federal. Foto María Luisa Severiano

Por qué ninguno de los tres países puede darse el lujo de perderlo

Los números dimensionan lo que está en juego. Desde que entró en vigor el TLCAN en 1994, el comercio regional se ha multiplicado casi cinco veces. En 2024, el intercambio trilateral alcanzó 2,562 millones de dólares diarios —1.8 millones por minuto— y alrededor de 56.2 millones de empleos en la región dependen de ese flujo comercial.

Un dato que desmonta parte del discurso de Trump: el 40% del valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos incluye insumos producidos en ese país, lo que significa que el déficit comercial estadounidense responde a una lógica de producción regional compartida, no a competencia desleal.

México busca certidumbre en la recta final de la revisión

El “Escudo de las Américas” y la presión sobre China

La negociación no ocurre en el vacío. Trump acaba de lanzar en Miami la coalición militar “Escudo de las Américas” con 12 países, calificó a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles y presiona para que los países reduzcan vínculos con China, justo cuando Pekín le dice a América Latina que la elección de socios comerciales es decisión de cada nación.

Ebrard descartó restricciones a la inversión asiática, pero planteó la pregunta estratégica: “¿Qué podemos producir en México y en Estados Unidos respecto a lo que estamos importando de Asia?”. En las consultas, dijo, se percibió un sentido de urgencia: cada semana de incertidumbre arancelaria es tiempo perdido frente a economías que compiten no solo con subsidios, sino con eficiencias reales e innovación. La apuesta mexicana es usar el T-MEC como piso y la diversificación como horizonte.

El proceso formal de revisión arranca en ocho días. Las conversaciones bilaterales con Canadá comenzarán en mayo, una reunión que el propio Ebrard encabezará por instrucciones de la presidenta Sheinbaum.

