Critican a José Eduardo Derbez por regalo de 700 mil pesos a su novia Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay apuestan por la transparencia de su vida privada y consolidan su influencia en redes sociales mexicanas (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

La exhibición de un bolso Hermès valorado en 700.000 pesos mexicanos ha situado a José Eduardo Derbez y a su pareja, la influencer Paola Dalay, en el centro de la conversación digital, consolidando no solo la visibilidad de su relación, sino también los comentarios sobre el acceso a productos de alta gama en el entorno del espectáculo y las redes sociales.

El impacto de la publicación fue amplificado por la reacción pública de Bárbara Escalante, exnovia del actor y actual amiga de la pareja, cuya respuesta fue interpretada como un gesto de cordialidad inusual en el ambiente mediático mexicano.

El bolso en cuestión —modelo Kelly 25 de Hermès en tono Jaune Poussin— cuenta con un precio de mercado que, de acuerdo con sitios especializados como Farfetch, oscila entre USD 25.000 y más de USD 39.000.

En el tipo de cambio mexicano, la cifra supera ampliamente los 700.000 pesos y varía según los materiales y detalles de la pieza, como el cuero utilizado o los herrajes. Esta exclusividad fue destacada por la propia Dalay al compartir en su perfil un video posando con la pieza y la emblemática caja de la marca francesa, acompañada del mensaje: “Amo… Gracias, José Eduardo Derbez, te amo”.

La reacción positiva de Bárbara Escalante al regalo de José Eduardo Derbez refuerza la imagen de cordialidad entre los involucrados. (Captura de pantalla)

Las reacciones fueron diversas, pues muchos usuarios felicitaron a la creadora de contenido, aunque otros fueron más rudos.

“Divina Kelly! Sin José Eduardo evidentemente nunca la podrías tener”, “Por eso eligió un Derbez porque sabía que le iba a dar eso gustos, mente de tiburón”, “Esa bolsa son muuuchos supers”, “Es una grosería gastar cientos de miles en una bolsa en un país pobre como México”, “Muy su dinero, pero no deberían publicarlo en redes como si todo mundo pudiera pagar eso”.

La reacción de la ex de José Eduardo

La reacción de Bárbara Escalante llamó especialmente la atención dentro de la avalancha de mensajes. La influencer, conocida por su relación pasada con Derbez —la cual terminó en 2019 tras una controversia pública por infidelidad—, dejó un comentario directo en la publicación: “The dream (el sueño). Que chingón”.

Este gesto fue interpretado como evidencia de una relación madura y amistosa entre los involucrados, distanciándose del tipo de tensiones que suelen caracterizar los vínculos previos en el ambiente de celebridades.

El respaldo de Escalante, que se ha mostrado cercana tanto a Dalay como al propio Derbez en otros encuentros sociales, fue motivo de elogio por parte de los seguidores, quienes destacaron su presencia constante y su reacción positiva ante el crecimiento de la pareja.

El exclusivo bolso Hermès, valorado en más de 700.000 pesos mexicanos, causó sensación por su lujo y exclusividad en el entorno digital. (Captura de pantalla)

Al margen del revuelo generado por el costo del bolso, la pareja ha optado por la transparencia en la exhibición de su vida privada. Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ya había sido tema de conversaciones previas por la elección de prendas y accesorios de lujo.

Sin embargo, este gesto público hacia Dalay profundizó la consolidación mediática del vínculo y reforzó su posición como figuras influyentes en redes sociales.

La historia entre Paola Dalay y Derbez inició en 2020, tras un contacto a través de Instagram que derivó en una relación pública al poco tiempo. Desde entonces, la pareja ha destacado tanto por la intimidad compartida mediante publicaciones, como por el crecimiento de Dalay en el entorno digital.

La influencer mexicana ha construido una audiencia sólida, colaborando con marcas de moda, belleza y estilo de vida, y compartiendo aspectos cotidianos que generan cercanía con su público.

La exposición mediática derivada de su relación con Derbez ha incrementado su proyección nacional, permitiéndole posicionarse como una de las creadoras de contenido más reconocidas de su segmento en México.

En el trasfondo del debate sobre el valor y la ostentación del regalo, la interacción entre Escalante, Dalay y Derbez pone de relieve un círculo personal caracterizado por la ausencia de tensiones públicas, tal como señalan diversos reportes.

La respuesta positiva y la apertura mostrada en redes sociales proyectan una imagen de armonía, difícil de encontrar en el ambiente del espectáculo nacional, y alimentan el interés sostenido de los seguidores por la vida privada de los protagonistas.