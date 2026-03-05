México

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

La conductora reveló detalles sobre la participación de algunos integrantes del grupo en un evento musical previo al Mundial 2026

Andrea Legarreta aclara en Hoy
Andrea Legarreta aclara en Hoy que el reencuentro de Timbiriche para el evento mundialista no será completo. - (Foto: Captura de Pantalla)

Durante una emisión del programa matutino Hoy, la conductora Andrea Legarreta habló sobre el evento musical que formará parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes junto a Estados Unidos y Canadá.

El comentario surgió luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible reencuentro completo de Timbiriche para un espectáculo relacionado con el ambiente mundialista. La idea generó expectativa entre seguidores del grupo que marcó una etapa importante del pop mexicano.

Sin embargo, Legarreta aclaró que la participación anunciada no corresponde a una reunión completa de la agrupación. Según explicó, solo algunos integrantes formarán parte del espectáculo.

La aclaración de Andrea Legarreta en televisión

La conductora informó que solo
La conductora informó que solo algunos integrantes de Timbiriche participarán en el espectáculo México Vibra. (IG: @andrealegarreta)

Durante la conversación en el programa, la conductora explicó que la información que tenía indicaba que el concepto presentado no incluye a todos los integrantes históricos del grupo. Incluso compartió detalles sobre quiénes no estarán presentes.

“Lo que yo tengo entendido es que son algunos… no es así”, comentó la presentadora antes de mencionar a varios integrantes ausentes. También añadió: “Erik no está, no está Paulina, no está Sasha”, lo que rápidamente generó reacción entre sus compañeros en el foro.

Al continuar con la explicación, la conductora precisó quiénes sí formarían parte del espectáculo. “Creo que están Diego (Schoening), Beni (Ibarra), Alix (Bauer)… y Mariana (Garza)”, dijo, dejando claro que se trata de una participación parcial y no de un regreso completo del grupo.

México Vibra: música y futbol rumbo al Mundial

Anuncian festival "México Vibra" previo
Anuncian festival "México Vibra" previo al Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)

El evento que ha provocado la conversación lleva por nombre México Vibra, un proyecto que combinará música y futbol en un espectáculo previo al torneo internacional. Las presentaciones se realizarán los días 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

La propuesta contempla un recorrido por distintas etapas de la música mexicana con la presencia de artistas de diversos géneros. Entre las figuras anunciadas destacan Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel, Mijares, Lucero, Carla Morrison y la Banda El Recodo.

Con esta mezcla de artistas, el espectáculo busca conectar la pasión por la música con el entusiasmo que genera el Mundial. Mientras tanto, la aclaración de Legarreta deja claro que, al menos por ahora, el esperado reencuentro total de Timbiriche aún no forma parte del plan.

