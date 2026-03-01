México

Proponen en el Estado de México que sueldo de trabajadores en la administración pública no supere los 100 mil pesos

La medida busca plasmar en la constitución local que ningún servidor público gane más que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal

Buscan topar sueldos de servidores
Buscan topar sueldos de servidores públicos en el Estado de México. (Foto: Congreso Edomex/Cuartoscuro)

Tal como lo ha instaurado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora en el Estado de México también buscan que las remuneraciones en el sector público estén sujetas a un tope salarial. La propuesta, que surge en un contexto de exigencias sociales por mayor transparencia y austeridad, pretende fijar como límite la percepción mensual neta de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, establecida en 100 mil 404 pesos según datos oficiales de 2025.

Morena presenta propuesta de tope salarial en el Edomex

El diputado Octavio Martínez Vargas, del partido Morena, presentó la iniciativa señalando que un techo salarial explícito debe ser visto como un referente de autoridad ética y de moderación republicana. Según Martínez Vargas, la medida responde a la necesidad de fortalecer la legitimidad del gobierno, en un momento en el que la ciudadanía demanda coherencia moral y eficacia en la administración pública.

El legislador destacó que, frente indiferencia hacia la política y la desconfianza en las instituciones, resulta imperativo impulsar acciones que reflejen racionalidad y equidad en el uso de los recursos públicos. La propuesta busca que ninguna persona servidora pública del Estado de México perciba un salario superior al del gobernador o gobernadora en funciones.

Implicaciones de la reforma constitucional en el Estado de México

Buscan alinear medida salarial
Buscan alinear medida salarial en el Estado de México con el gobierno federal. (Presidencia)

De aprobarse la iniciativa en el Pleno legislativo, la Constitución local sería modificada para establecer con claridad este límite salarial. Los detalles contemplan que:

  • Todas las percepciones que actualmente superen el nuevo tope deberán ajustarse conforme a los tabuladores modificados.
  • El ajuste de salarios no afectará los derechos adquiridos por antigüedad ni las prestaciones reconocidas por la ley.
  • El Congreso estatal, los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos tendrán hasta 180 días naturales para adecuar sus leyes, reglamentos y tabuladores de remuneraciones a lo dispuesto en la reforma.

Este plazo, una vez que entre en vigor el decreto, da margen para que cada dependencia realice los ajustes necesarios sin menoscabar derechos laborales fundamentales.

Austeridad y alineación con el marco federal

El proyecto, de acuerdo con el legislador, aporta varios beneficios clave para la administración pública mexiquense:

  • Garantiza la supremacía salarial de la persona titular del Ejecutivo estatal como tope máximo.
  • Evita desigualdades injustificadas en los tabuladores de remuneraciones.
  • Refuerza la disciplina presupuestal y la austeridad republicana.
  • Alinea el marco jurídico estatal con las disposiciones federales, previniendo contradicciones constitucionales.
  • Contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Martínez Vargas subrayó que esta propuesta cumple con el plan de desarrollo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien a su criterio, ha hecho de la austeridad un eje rector de su gestión. El diputado insistió en que la política de austeridad requiere no solo de voluntad administrativa, sino de un respaldo legal claro y específico.

