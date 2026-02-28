México

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Chrystian Alejandro “N” se suma a una lista de cinco recapturas de los 23 internos que se fugaron el pasado 22 de febrero

La fuga de Chrystian Alejandro
La fuga de Chrystian Alejandro podría significar una agravante sería en su proceso legal. (Captura de pantalla)

En un operativo de alta precisión, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco confirmó la tarde de este viernes la recaptura de Chrysthian Alejandro “N”, uno de los internos que logró evadirse del centro penitenciario de Ixtapa, en Puerto Vallarta, durante la violenta jornada del pasado domingo 22 de febrero.

Lozano Mendoza forma parte del grupo de 23 reos que escaparon en medio de un enfrentamiento que sacudió la región de la costa de Jalisco y que cobró la vida de un custodio del penal.

El perfil del detenido: El crimen contra Collin Stuart

La importancia de esta recaptura radica en el historial criminal del evadido. Al momento de la fuga, Cristian Alejandro purgaba una condena de más de 20 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. La víctima fue el ciudadano de origen inglés Collin Stuart, un reconocido periodista retirado de la BBC de Londres que residía en Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones que datan del 25 de julio de 2015, Christian “N” utilizó engaños para ganarse la confianza del comunicador octogenario. Tras un altercado en el kilómetro 3 del camino a El Jorullo, el ahora recapturado golpeó a Stuart con una piedra hasta causarle la muerte. Posteriormente, enterró el cuerpo en la zona y huyó con el vehículo de la víctima.

Este caso generó en su momento una fuerte presión diplomática, con las autoridades del Reino Unido manteniendo una vigilancia constante sobre el proceso para garantizar que el asesinato de su ciudadano no quedara impune.

El reo fue trasladado bajo
El reo fue trasladado bajo estricto operativo de seguridad. Foto: (Captura de pantalla)

La detención fue ejecutada por el equipo élite de la Policía de Jalisco en coordinación con la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP). Al momento de ser localizado, el prófugo vestía una camisa azul y bermudas.

Debido a su peligrosidad y la relevancia del caso, el traslado se realizó bajo un riguroso dispositivo de seguridad a bordo de un helicóptero. Aunque las autoridades confirmaron el movimiento aéreo, hasta el cierre de esta edición se mantiene bajo reserva si el reo fue trasladado a un complejo penitenciario de máxima seguridad en Guadalajara o si permanecerá en una sede regional.

Con la ubicación de Christian Alejandro”N", las autoridades de Jalisco informan que suman ya cinco los evadidos recapturados. Por su parte, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, reportó previamente que un sexto fugado fue abatido tras enfrentarse a balazos con elementos del Ejército Mexicano en el poblado de La Desembocada.

La situación jurídica de Crystian Alejandro se agravará considerablemente, pues en México la evasión de presos constituye un delito adicional que sumará años a su sentencia original de dos décadas. Mientras tanto, fuerzas estatales y federales mantienen un despliegue masivo en la zona de la Sierra Occidental y la Costa Norte para localizar a los internos que aún permanecen prófugos.

