México

Presidenta analiza pasar elección del Poder Judicial al 2028

Se está evaluando si enviar o no la propuesta al Congreso

Estamos evaluando los costos, porque
finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo, informó

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que se está estudiando la opción de cambiar las elecciones del Poder Judicial al año 2028.

“Es una probabilidad”, informó la mandataria, quien explicó que se están evaluando los costos que significaría mover estas elecciones.

“Lo estamos evaluando, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo, y hacerlo en otro año también implicaría aumentarlos”, detalló.

Información en desarrollo

