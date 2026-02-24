Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Rafael Amaya protagoniza nueva serie sobre Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con Emma Coronel como productora ejecutiva y supervisora de contenido (Efe)

Rafael Amaya dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán en una nueva serie dramática cuya principal particularidad reside en que Emma Coronel, esposa del narcotraficante y productora ejecutiva, será la encargada de garantizar que la narrativa refleje su propio punto de vista, marcando así un giro inédito en las adaptaciones televisivas del personaje.

El impacto de este anuncio, difundido por el medio estadounidense Deadline, radica en el regreso de Amaya al género de las narcoseries y en la promesa de abordar los hechos desde la intimidad de quienes vivieron estas historias, alejándose de las versiones precedentes centradas exclusivamente en el capo sinaloense.

La alianza entre Rafael Amaya y Emma Coronel se traduce en la creación de una producción bilingüe ambientada en México y Estados Unidos, bajo la supervisión de la propia Coronel, que tras su reciente liberación y regreso a la vida pública debuta en la industria de los contenidos de gran escala.

La serie, aún sin título oficial ni plataforma definida, se encuentra en una fase inicial y busca guionista, aunque las grabaciones están programadas para comenzar en los próximos meses, según detalló Deadline.

Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, lidera la producción y asegura que la narrativa refleje su punto de vista en la serie dramática (Capturas de pantalla)

Emma Coronel al mando del proyecto

Este proyecto introduce una perspectiva inédita: toda la trama será narrada desde el prisma de Emma Coronel. La exreina de belleza gestionará personalmente áreas como la supervisión del guion y el casting, una decisión estratégica dado su descontento con anteriores representaciones del narcotraficante.

Coronel puntualizó a Deadline: “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”. La habilidad de Amaya para replicar el acento y los gestos propios del entorno sinaloense resultó un factor decisivo.

La nueva narcoserie será producida por Amaya Productions, compañía liderada por el actor junto a Coronel y Maritza Ramos, y la estadounidense Zero Gravity Management. El drama combinará elementos ficticios y testimonios directos de su entorno, abordando las dimensiones familiares y legales que enfrentaron tanto Guzmán como Coronel.

La narcoserie bilingüe se ambienta en México y Estados Unidos, y promete una visión inédita basada en testimonios directos del entorno familiar de Guzmán (Instagram/ICE)

El papel de Amaya refleja su sólida experiencia en trabajos de alta intensidad y su capacidad para conectar con públicos internacionales tras encarnar a Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos.

Por primera vez, la visión de Emma Coronel tendrá peso protagónico en una adaptación dramática. Según fuentes asociadas al proyecto citadas por Deadline, el objetivo es “humanizar la narrativa y presentar los hechos desde el corazón de quienes los vivieron, lejos de las interpretaciones externas que dominaron las pantallas anteriormente”.

La noticia generó reacciones inmediatas en plataformas digitales, donde se debate la legitimidad y el posible alcance de una producción con el sello personal de Coronel.

La producción de Amaya Productions y Zero Gravity Management aún no tiene título oficial ni plataforma de estreno confirmada (EFE/Alicia Civita)

Sin injerencia del ‘Chapo’

No se ha anunciado ninguna fecha de estreno ni la plataforma encargada de su distribución. Joaquín Guzmán no participará en el proceso narrativo ni en la producción, ya que cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos desde 2019 por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

La estrategia mediática de Coronel incluye además la publicación de un libro sobre los tres años que cumplió en prisión tras su condena por delitos vinculados al narcotráfico y el lavado de dinero.

Con este nuevo proyecto, Emma Coronel se posiciona como creadora de contenidos y protagonista, mientras Rafael Amaya inaugura una etapa como actor y productor ejecutivo en una franquicia que aspira a redefinir el género de las narcoseries a partir de testimonios directos y una mirada familiar.