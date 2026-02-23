México

Reportan quema de dos sucursales del Banco del Bienestar en el Edomex

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de octubre en los municipios de Coacalco y Axapusco

Quema dos sucursales del Banco
Quema dos sucursales del Banco del Bienestar en Edomex. Foto: X/@Francis40223736.

En dos sitios del Estado de México fueron quemadas sucursales del Banco del Bienestar por la tarde de este domingo 22 de febrero.

Los hechos ocurrieron horas después de haberse reportado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’, líder de el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Luego del operativo contra el grupo delictivo y la muerte de su líder, en varias partes de la República, principalmente en el estado de Jalisco se reportaron diferentes disturbios, bloqueos y actos de violencia como quema de establecimientos, sucursales bancarias y establecimientos.

En el Estado de México también se reportaron hechos de violencia como la quema de sucursales del Banco del Bienestar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

¿En qué municipios del Edomex se reportaron quema de sucursales del Banco del Bienestar

De acuerdo con lo difundido por varios medios de comunicación, los municipios del Estado de México donde se reportó la quema de sucursales del Banco del Bienestar fueron: Coacalco y Axapusco.

Testigos que se encontraban cerca del lugar indicaron que sujetos encapuchados prendieron fuego a las instalaciones bancarias de la Secretaría del Bienestar.

No se reportaron personas lesionadas por los hechos ocurridos en ambos municipios mexiquenses.

Autoridades locales no se han
Autoridades locales no se han pronunciado por estos hechos hasta el momento. Foto: Redes sociales.

El primer Banco del Bienestar que fue incendiado por un grupo de sujetos fue en la colonia San Rafael de Coacalco. En tanto, se desconoce la ubicación exacta de la sucursal en Axapusco, pero se detalló que los sujetos ingresaron a un cajero y comenzaron a rociar gasolina para después prenderle fuego.

Hasta el momento la Secretaría del Bienestar o el Gobierno de México, así como autoridades del Estado de México se han pronunciado por estos hechos, donde como se mencionó anteriormente no se han reportado personas detenidas, así como heridos por la quema de ambas sucursales.

Ataque a sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco tras el anuncio de la muerte de ‘El Mencho’

Tras la muerte de ‘El Mencho’, se reportaron también ataques a varias sucursales de el Banco del Bienestar en el estado de Jalisco, de acuerdo al reporte de autoridades locales.

Datos oficiales indicaron que alrededor de 20 sucursales resultaron atacadas durante la tarde de este domingo 22 de febrero.

Asimismo, informaron que implementaron un dispositivo de respuesta inmediata para atender los incidentes ocurridos en las sucursales bancarias, buscando restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El Gabinete de Seguridad Nacional indicó que los ataques afectaron varias sucursales ubicadas en regiones de Jalisco.

Hasta el momento no se ha dado mayor información al respecto sobre los hechos ocurridos contra las sucursales bancarias en Jalisco durante la mañana y tarde de este domingo 22 de febrero por la muerte de ‘El Mencho’.

En Jalisco no se reportaron
En Jalisco no se reportaron personas lesionadas tras los ataques a las sucursales del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae Mëxico.

