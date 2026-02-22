El día que Joaquín El Chapo Guzmán les dijo a sus hijos que se retiraran del narco e hicieran una vida mejor

La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha recibido múltiples golpes durante el 2023. (Infobae México/Jesús Avilés)

Joaquín El Chapo Guzmán creció en una familia sin recursos económicos y vio en el narco un trampolín para salir de esa vida, sin embargo con el dinero y el poder viene la traición, la constante inquietud por ser capturados, la cárcel y la muerte: es por ello que quiso que sus hijos hicieran su vida normal, lo que nunca pudo ocurrir.

En el 2008 surgieron los conflictos con los Beltrán Leyva y comenzó la guerra, tanto que ya comenzaron a usar escoltas todos los altos mandos del cártel de Sinaloa, este conflicto inició las masacres de ambos bandos, incluso con la muerte de Édgar Guzmán López, el hijo de El Chapo.

En una entrevista con el periodista especialista en narco Luis Chaparro hace unos años, Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, quien se convirtió en mano derecha de Guzmán Loera al sacarlo de la cárcel por ser el jefe de custodios y luego integrarse al cártel, detalló un episodio que pudo haber cambado la vida de los hijos de El Chapo.

“Todo empieza cuando El Chapo y mi papá hablan de una serie llamada ‘El Cártel de Los Sapos’ (el término sapo en el argot del crimen es usado como sinónimo de delatores) y El chapo dijo que era un promoción de Estados Unidos para meterle a la gente ideas para que se volteara a los cárteles. En ese entonces se entregó e intentó llegar a un arreglo Vicente (Zambada Niebla alias El Vicentillo) y no le salió bien, como él hubiera querido. Ahí es cuando por primera vez escucho esto de las entregas, explicó en una entrevista clandestina por ser testigo protegido.

“A raíz de esto El Chapo nos comenta a sus cuatro hijos y a mí, en el 2013, ‘saben qué porqué no se entregan, ya tienen dinero, estaría mejor que cambiaran de vida, tienen hijos y familia, es mejor que se vayan a Estados Unidos. Yo y mi compadre, o sea mi papá, nos hacemos cargo de todo aquí, les pasamos información, nos deshacemos de enemigos y nadie les va a querer hacer nada, aquí vamos a ser los buenos, pueden venir con su familia cuando quieran de vacaciones y viven allá y todo bien’. Pero era una fantasía todo, todo color de rosa. Ahí fue cuando ya empezamos a hacernos la idea seria de la entrega (a la DEA) la gente sabe que me entregué y todo lo que se vino", detalló.

Explicó que estaba cansado de sentirse siempre perseguido tanto por sus enemigos como por el gobierno:

“Hablé con mi familia, de hecho el que se puede adjudicar mi entrega es mi padre porque él fue quien me animó y en pocas palabras quien me dio la órden. A mí me daba un poco de miedo, como a todos que nos da miedo lo que no conocemos. Mi papá ya estaba preso en Ciudad Juárez, era 2017, me decía que no dormía pensando que me pudiera pasar algo, que así saldría pronto, que así le ayudaban a él. Que ya estaban hablando desde hace cuatro años con la fiscalía y que quería llegar a un buen acuerdo. Me decía: ‘Ya tienes hijos, piensa en ellos, a poco quiéres estar como yo que veo a la familia poco, y me dijo entrégate’. Y yo le dije que sí que estaba bien y que él mandaba, ‘si tú me dices yo lo hago’, le dije. Yo lo miré como una etapa, hay que hacerlo, ni modo, nos toca hacerlo bien hecho, no es que me sienta orgulloso, no es que me sienta bien, no es que me sieta mal, hay que poner todo en una balanza, tiene sus pros y sus contras”, dijo.

El Mini Lic explicó que era muy amigo del hijo de El Chapo, Édgar, (asesinado el 8 de mayo de 2008 en un centro comercial de Culiacán) que se llevaba muy bien y le preguntaba mucho de cómo era el hijo que le mataron, por lo que de alguna manera su relación fue cercana, tanto que fue su pádrino de bodas, incluso presumió que iba a sus festejos de cumpleaños de López Serrano que de sus propios hijos. Internamente El Chapo anhelaba que sus demás hijos no corrieran peligro de muerte como con Édgar y tuvieran una vida tranquila, no con la que habían crecido.

En febrero de 2014 El Chapo Guzmán fue capturado, el Cártel de Sinaloa comenzó a fragmentarse y sus cuatro hijos manifestaron durante una reunión de capos su profundo temor de ser asesinados por los enemigos de su padre, quien según el Mini Lic señalaron que les había “heredado” enormes deudas, adversarios que buscaban su muerte y la responsabilidad de dirigir una facción del cártel más poderoso del mundo, escribió la periodista Anabel Hernández tras entrevistar a Dámaso López Serrano.

El entonces Iván (de treinta y tantos años) y los veinteañeros Alfredo, Joaquín y Ovidio, ahora mundialmente conocidos como Los Chapitos, pensaron en dejar el negocio de las drogas en manos de Dámaso López Núñez, El Licenciado, y de su hijo Dámaso López Serrano, apodado Mini Lic.

“No querían mantener a sus tías”: Dámaso López Serrano

“Tenían mucho miedo, tanto que dijeron ‘ya queremos dejar esto’. Yo estuve presente en esa reunión”, asegura Mini Lic. El encuentro entre su padre y Los Chapitos, ocurrido en un rancho de Iván, a la salida del norte de Culiacán, ocurrió después del arresto de Guzmán Loera en Mazatlán.

Anunciaron que se iban de Sinaloa. “Tuvimos una reunión donde Los Chapitos dijeron ‘¿Sabe qué Licenciado? Pues vea cómo están las cosas, mi papá no nos dejó nada, puros problemas’. ‘Nada de dinero, nada para trabajar, hubiera dejado unos kilos para mover, no dejó nada, lo único que dejó fueron deudas y problemas, y según él quiere que sigamos manteniendo a mis tías’”.

“‘Mi carnal Alfredo y yo’, dijo Iván, ‘nos vamos a ir a Guadalajara, y mis carnales (Ovidio y Joaquín) se van para la Ciudad de México. Usted agarre todo’. Así le dijo Iván a mi papá, ‘usted hágase cargo de todo y si usted quiere, mantiene a las hermanas de mi papá, pero nosotros no queremos esa bronca, lo que va a pasar es que nos van a chingar o nos van a matar los enemigos de mi papá, que es lo único que nos dejó, vea, mi papá no pudo con todos ellos. ¡Nos van a matar!’”.

Sin embargo esto no se concretó ya que orquestaron la fuga de El Chapo el 11 de julio de 2015, solo que esta vez sería del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. Aunque no duró mucho su libertad ya que fue capturado nuevamente el 8 de enero de 2016 y fue extraditado por avión a Estados Unidos el 19 de enero de 2017.