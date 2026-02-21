Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las instalaciones de Pádel VIP en la Isla Musalá, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se registró un ataque armado que dejó una persona muerta y dos heridas la noche del viernes 20 de febrero. El hecho ocurrió poco después de las 21:20 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en las canchas deportivas, disparando contra tres hombres antes de huir del lugar.

La agresión se desarrolló en el cruce del bulevar Revillagigedo y la calle Cerrada Olmo, dentro de un establecimiento concurrido por deportistas locales. Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos “N”, de 34 años, ingeniero de profesión, quien perdió la vida tras ser trasladado a un hospital, y Juan Carlos “M”, presunto gerente del lugar, quien resultó lesionado. Del tercer herido no se han dado a conocer datos personales.

De acuerdo con los reportes de la línea de emergencias y el parte policial, los agresores no fueron identificados y abandonaron la escena con rumbo desconocido. Las autoridades no informaron en qué tipo de vehículo se desplazaban los responsables.

Tras la agresión, uno de los lesionados fue llevado en un vehículo particular a una clínica privada, mientras que los otros dos recibieron atención de paramédicos y fueron trasladados en ambulancia a diferentes hospitales de la ciudad. Posteriormente, se confirmó que uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica.

El ataque fue después de las 21 horas en la cancha de Pádel VIP en Isla Musalá Foto: Google Maps

La zona del ataque fue resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes procesaron la escena y recabaron casquillos percutidos como evidencia. Peritos forenses inspeccionaron las canchas y las áreas aledañas para recolectar indicios que permitan esclarecer la dinámica de los hechos.

El ataque generó alarma entre los asistentes y vecinos del sector, quienes reportaron las detonaciones al número de emergencias. Varias patrullas de corporaciones policiales concurrieron al lugar para asegurar el área y facilitar las labores de los servicios de emergencia.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, los informes oficiales no han detallado el estado de salud de los sobrevivientes ni han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

El incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados en la capital sinaloense en fechas recientes, lo que mantiene en alerta a las instituciones de seguridad y a la población local.

La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias correspondientes en el sitio, recabando testimonios y revisando imágenes de cámaras cercanas para identificar a los presuntos responsables. Las canchas permanecieron acordonadas varias horas para facilitar las tareas periciales.

Secuestraron a influencer La Nicholette en Isla Musalá

El gobernador del estado se dijo sorprendido de ver el video en el que se observa cuando la joven fue privada de su libertad por dos personas jóvenes. (IG)

El pasadol 20 de enero de 2026 Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, sufrió privación ilegal de la libertad.

Ese día, la influencer fue interceptada al salir de su Tesla Cybertruck en la plaza 11:11, ubicada en las calles San Esteban y avenida Tachichilte, en Isla Musalá. Sujetos armados descendieron de un Corolla blanco, modelo antiguo, y tras un forcejeo, obligaron a la joven a subir al automóvil, retirándose con rumbo desconocido. El hecho quedó grabado por la cámara de su vehículo.

El operativo de localización se extendió durante cuatro días, tiempo en el que la desaparición de la influencer generó una amplia reacción a nivel nacional.

La Nicholette fue liberada el 24 de enero y, tras su liberación, fue subida a un taxi que la trasladó hasta su domicilio en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán. Las autoridades estatales informaron que la influencer fue localizada con vida y sin lesiones visibles. Tras su liberación, la joven se trasladó a Estados Unidos.

La Tiktoker La Nicholette apareció en un video y habló de trabajar para El Mayito Flaco Crédito: Redes Sociales

La versión de La Nicholette

En una transmisión realizada el 5 de febrero, La Nicholette narró en vivo cómo sucedió el secuestro y rechazó las versiones que apuntaban a un montaje.

Explicó que sus captores la siguieron y aprovecharon el momento en que se estacionó para interceptarla. Durante su cautiverio, fue obligada a leer un mensaje en video dirigido a supuestos líderes criminales, en el que se le atribuían vínculos con facciones delictivas.

Un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales en Culiacán culminó con la detención de dos sospechosos señalados como presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de la influencer conocida como La Nicholette. (SSP Sinaloa/Captura de pantalla)

“Lo único que me pidieron fue grabar ese video, creo que solo grabaron una parte. Ese video es 100% real (...) Lo que se está diciendo en el video, yo no sé, ellos nada más me hicieron leerlo (...) Hasta ayudé a editarlo porque era mucho lo que me estaban haciendo leer”, expresó durante una transmisión.

El mensaje forzado incluía referencias a la disputa entre “Mayito Flaco” y “La Chapiza”, dos facciones del crimen organizado, y hacía alusión a la violencia contra mujeres en la región.

Fueel 15 de febrero que autoridades de Sinaloa detuvieron en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, a dos personas señaladas como presuntos responsables del secuestro de la influencer La Nicholette, a quienes les aseguraron fusiles de asalto, cargadores y dos mil pastillas de aparente fentanilo.