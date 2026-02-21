México

CONDUSEF alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad

Este anuncio busca proteger a los usuarios de intentos de usurpación institucional y fraudes digitales

CONDUSEF advirtió sobre correos falsos
CONDUSEF advirtió sobre correos falsos que intentan suplantar su identidad. (especial)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una alerta urgente dirigida a la población sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan de forma indebida el nombre, imagen y lenguaje institucional del organismo con el fin de engañar a las personas.

Estos mensajes apócrifos han sido diseñados para aparentar comunicaciones oficiales para los usuarios que supuestamente iniciaron un proceso ante la institución, cuando en realidad no existe ningún procedimiento formal de queja ni reclamación iniciado por quienes reciben dichos correos.

¿Cuál es el proceso de falsificación?

Según lo señalado por la CONDUSEF, estos correos contienen notificaciones falsas sobre la existencia de una queja o trámite y, con ese pretexto, solicitan el envío de información confidencial, documentación legal o datos financieros.

En muchos casos, se incluyen enlaces a sitios externos que no forman parte de los canales oficiales verificados, con la intención de redirigir a las víctimas a plataformas ajenas que pueden comprometer su información personal.

Este tipo de comunicaciones forman parte de prácticas de ingeniería social diseñadas para obtener datos sensibles, vulnerar sistemas o facilitar fraudes monetarios mediante la suplantación de identidad institucional.

El organismo enfatiza que no inicia ni gestiona procedimientos formales de queja o reclamación mediante correos electrónicos de este tipo, y que no solicita información personal o financiera por medio de enlaces externos o plataformas no oficiales. Ante cualquier mensaje de este estilo, la población debe considerarlo sospechoso y potencialmente fraudulento.

CONDUSEF alerta sobre fraudes digitales.
CONDUSEF alerta sobre fraudes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CONDUSEF anuncia medidas de prevención contra el fraude

Para prevenir este tipo de fraudes, la autoridad ofrece varias recomendaciones tanto a la población en general como a las instituciones financieras. Entre ellas destaca que no se deben abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos, ya que estos pueden ser mecanismos para obtener información personal o instalar software malicioso en los dispositivos.

Además, se exhorta a no proporcionar datos personales, bancarios ni documentación oficial a través de mensajes que no provengan de canales institucionales verificados.

Ante la duda sobre la autenticidad de un correo electrónico que supuestamente provenga de la Comisión recomienda verificar la información comunicándose directamente con la Comisión mediante sus canales oficiales.

Esto permite confirmar si existe realmente un trámite en curso y evita caer en engaños que pueden resultar en pérdida de datos sensibles o incluso fraude financiero.

En resumen, esta alerta busca proteger a los usuarios de servicios financieros frente a intentos de suplantación institucional y fraudes digitales, enfatizando la importancia de la precaución y la verificación directa de cualquier comunicación que solicite información personal o financiera fuera de los medios oficiales de la CONDUSEF.

