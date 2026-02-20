México

Sheinbaum dejará a las Fuerzas Armadas fuera de reforma contra ‘pensiones doradas’

La iniciativa de reforma constitucional busca reducir las pensiones millonarias de ex funcionarios públicos

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este viernes que las Fuerzas Armadas no están incluidas dentro de la propuesta de reforma constitucional que busca reducir las pensiones millonarias de funcionarios públicos.

Al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre esta reforma, que será enviada al Congreso el próximo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el Ejército no está incluido.

“Obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto, estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todos modos tienen pensiones que no justifican”, dijo, aclarando que no es el caso de los militares.

Por el contrario, quienes reciben estas pensiones millonarias injustificadas, “tendrían que, por lo menos, reducirse a la mitad de lo que gana el o la titular del ejecutivo”, detalló.

Asimismo, mencionó que uno de los casos que mejor ejemplifica estas pensiones millonarias es el de José Ángel Gurría Treviño, ex director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) quien, reveló, percibe una pensión de 120 mil pesos mensuales.

Aunque agregó que esa información va a revisarse para poder transparentar los montos millonarios que se reciben. Sin embargo, sí mencionó que se trata de “abusos, excesos”.

¿En qué consiste este proyecto de reforma?

El 19 de febrero, día del Ejército Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará reducir los privilegios de las pensiones millonarias que reciben ex funcionarios públicos.

Explicó que esta es una reforma necesaria dado que actualmente existen jubilaciones “exorbitantes” pagadas con recursos públicos, “recursos del pueblo”.

Al respecto, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que existen casos como los del extinto Luz y Fuerza del Centro (ahora Comisión Federal de Electricidad) que tiene a trabajadores recibiendo más de 700 mil pesos.

La situación se repite con otras empresas gubernamentales como Banobras o Pemex, siendo esta última una de las que mayor perciben, pues algunos trabajadores reciben una pensión de hasta 300 mil pesos mensuales por pocos años de servicio.

La presidenta detalló que esta reforma contempla únicamente a los trabajadores de confianza que son contratados por un periodo corto.

Fue en ese contexto que este viernes aclaró que si bien se trata de una reforma constitucional, que busca modificar el artículo 127, no incluye las pensiones militares.

