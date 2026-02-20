¿Puede una persona vacunada contraer sarampión? Lo que dice la Secretaría de Salud

La cobertura total de la vacuna es clave para prevenir brotes de este virus. (Foto: Cuartoscuro)

La inquietud sobre la posibilidad de contagio de sarampión pese a estar vacunado ha resurgido tras la aparición de casos recientes en distintas regiones. Según la Secretaría de Salud de México, el esquema completo de vacunación ofrece una protección duradera y eficaz contra el virus. El protocolo vigente incluye dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), la primera a los 12 meses y la segunda al ingresar al ciclo escolar, aproximadamente a los seis años. Quienes cuentan con ambas aplicaciones y pueden comprobarlo, se consideran protegidos a largo plazo.

La efectividad del esquema completo ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que coincide en que los casos de reinfección son muy poco frecuentes. El organismo mexicano no recomienda refuerzos periódicos para adultos sanos previamente vacunados, salvo situaciones especiales como viajes a países con transmisión activa o si se trabaja en sectores de alto riesgo.

Aunque la vacuna brinda alta protección, existen situaciones en las que se recomienda un refuerzo para evitar el contagio de sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Excepciones y recomendaciones ante brotes

Existen escenarios en los que puede requerirse una dosis adicional. La Secretaría de Salud ha especificado que quienes no pueden acreditar ambas dosis, los trabajadores de salud o quienes viajarán a zonas con brotes activos, deberían recibir una nueva aplicación. En estos casos, el historial personal y la cartilla nacional de vacunación resultan determinantes para definir la necesidad de refuerzo.

Además, en contextos de brotes importados, la recomendación se extiende a lactantes de entre 6 y 11 meses, quienes reciben una dosis temprana y luego completan el esquema conforme a la edad indicada. Para adultos entre 20 y 49 años sin registros claros de vacunación, la sugerencia oficial es realizar una prueba de anticuerpos o aplicar la vacuna si no se dispone de información suficiente.

El esquema completo de vacunación reduce significativamente el riesgo de sarampión, pero algunos grupos podrían requerir una dosis adicional. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Inmunidad y síntomas del sarampión

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, la cobertura vacunal nacional es clave para evitar la propagación del sarampión y sus complicaciones. Las campañas recientes han priorizado la inmunización de menores y adultos jóvenes, especialmente en áreas donde hubo brotes previos o baja aceptación de la vacuna.

Las personas nacidas antes de 1970 generalmente se consideran inmunizadas de forma natural, por haber estado expuestas al virus antes de la introducción masiva de la vacunación. Para el resto de la población, completar el esquema infantil y conservar los registros oficiales sigue siendo la principal garantía de protección.

Frente a síntomas como fiebre alta, congestión nasal, tos seca, malestar general, ojos enrojecidos y exantema rojizo, las autoridades recomiendan consultar de inmediato a un médico especializado. El sarampión es altamente contagioso, pero el riesgo disminuye de forma considerable en quienes cuentan con la protección vacunal completa.

Inmunización en México

La Secretaría de Salud mantiene instalados módulos de vacunación en distintos puntos del país para reforzar la cobertura, sobre todo en la Ciudad de México. La cartilla nacional de vacunación y el historial médico continúan siendo herramientas clave para determinar la necesidad de nuevas dosis. La estrategia nacional busca evitar brotes y proteger a los sectores más vulnerables, asegurando disponibilidad de vacunas y seguimiento epidemiológico.

Quiénes deben aplicarse un refuerzo:

Sin constancia de vacunación

Trabajadores de la salud

Quienes viajan a zonas con brotes activos