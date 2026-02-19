¿Sergio Mayer puede volver como diputado si es eliminado de La Casa de los Famosos?

Sergio Mayer participará en el reality show de La Casa de los Famosos. (Facebook Sergio Mayer Breton)

Luego de que se diera a conocer el día de ayer, 17 de febrero de 2026, que el diputado Sergio Mayer pidió licencia en San Lázaro por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas e ingresó a La Casa de los Famosos de Telemundo, el morenista se ha mantenido al centro de la conversación pública, generando distintos cuestionamientos, entre los que sobresale su permanencia en la Cámara baja después de salir del reality show.

¿Podrá volver a San Lázaro tras salir del reality show?

Contrario a lo que podría pensarse sobre una sanción de permanencia por las acciones de Sergio Mayer al aceptar entrar a La Casa de los Famosos a días de que inicie el debate por la jornada de 40 horas o por la reforma electoral, el Artículo 16 del reglamento en la Cámara de Diputados da una respuesta contundente y enmarca el proceso para su reincorporación legislativa, así lo precisa:

El diputado o diputada con licencia que comunique la reincorporación al ejercicio de su cargo presentará escrito firmado y dirigido al Presidente. El Presidente lo comunicará, de inmediato al diputado o diputada suplente en funciones y, al Pleno de manera improrrogable en la siguiente sesión.

Es decir, el funcionario sí podrá reincorporarse a sus funciones legislativas una vez que termine sus actividades en el mundo televisivo.

Ricardo Monreal fue cuestionado por la licencia de tiempo indefinido de Sergio Mayer. Crédito: Cámara de Diputados

¿Escaño de Mayer se quedará vacío?

Este miércoles 18 de febrero, la diputada Kenia López Rabadán informó que aún no toma protesta el diputado que reemplazará a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados. La plataforma del Sistema de Información Legislativa identifica a Luis Morales Flores como suplente de Mayer, cuyo período legislativo se extiende hasta el 31 de agosto de 2027.

La presencia de Morales Flores en el pleno podría definir quién ocupa el escaño para votar las iniciativas propuestas por el gobierno federal. Morales Flores, perteneciente a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México, aparece como el nombre que podría asumir la curul bajo la bandera de Morena.

En cuanto a la gestión legislativa reciente, el desempeño de Mayer ha sido limitado durante el segundo año de la LXVI Legislatura. Según registros, solo ha presentado dos iniciativas, ambas aún en trámite. La baja actividad parlamentaria abre interrogantes sobre la representación efectiva de su distrito y el impacto de su posible reemplazo en la dinámica de votaciones clave para el oficialismo.

Diputados tienen opción a pedir licencia, aseguró Monreal

Ricardo Monreal, coordinador deMorena, subrayó que todos los diputados y diputadas cuentan con el derecho de pedir licencia por asuntos personales, ya que la legislación no exige que se detallen los motivos de la ausencia.

Al responder a las críticas sobre la relevancia de que Sergio Mayer participe en un reality show en vez de atender debates parlamentarios como la reforma electoral o la propuesta para reducir la jornada laboral, Monreal afirmó: “La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe de ausentar un legislador, pero es un derecho de todos los legisladores y las legisladoras”.