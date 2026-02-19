México

Modelo trans Nahomi Mejía quedó fuera de La Casa de los Famosos de último momento, ¿por pleito con Lupita Jones?

La maquillista y ex participante de ‘Survivor México’ revela su desconcierto y agradecimiento, pero admite no entender las razones de su exclusión del programa de Telemundo

Aunque hay referencias también de que nació en Costa Rica y se mudó a México cuando tenía 18 años para vivir su transición de género (Instagram/@survivormx)

El arranque de la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo quedó envuelto en polémica al conocerse que la participante trans Nahomi Mejía fue retirada del programa en el último momento, en medio de versiones que apuntan a la influencia directa de Lupita Jones, quien habría condicionado su participación.

El periodista Gabriel Cuevas, allegado a Mejía, afirmó que Telemundo ya había grabado materiales promocionales con la modelo y maquillista Nahomi Mejía y que la producción había aprobado la lista de personas que la apoyarían durante su estancia, lo que refuerza el carácter inesperado de la decisión.

Cuevas relató en su canal de YouTube que, al notar la ausencia de Mejía en la presentación oficial, la maquillista escribió “sin comentarios”, hecho que consideró una confirmación tácita de la influencia de Lupita Jones en el proyecto.

“Cuando aparece Lupita Jones ella pone ‘sin comentarios’, así o más clara la respuesta”.

Gabriel Cuevas afirma que Lupita Jones habría condicionado su permanencia en La Casa de los Famosos a la no participación de Nahomi Mejía (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El periodista sostuvo: “La teoría que yo conté es que Nahomi fue bajada porque al parecer Lupita Jones dijo que si Nahomi entraba, ella se bajaba, porque no quería estar cerca de una mujer trans”.

Reacciones de Nahomi Mejía

Nahomi Mejía reconoció abiertamente en la entrevista con Gabriel Cuevas que las decisiones en los reality shows pueden cambiar sin previo aviso. Insistió en su deseo de formar parte del elenco y subrayó que no tiene certeza del motivo exacto de su exclusión.

Expresó: “No sé a ciencia cierta por qué se quitó mi perfil. Yo soy muy agradecida, siempre he querido estar en un reality así (…) era un escaparate perfecto, yo sí quería estar en esta temporada, pero no sé qué pasó. Me han llegado muchas cosas y confío en mi mánager, quien me dice que no era el perfil que estaban buscando.”

Un enigmático “sin comentarios” publicado en redes sociales fue interpretado como una posible confirmación del peso de la ex reina de belleza en la decisión de Telemundo (IG)

Antecedentes de tensión entre Nahomi Mejía y Lupita Jones

Al preguntarle si consideraba que Lupita Jones intervino de forma directa, Nahomi Mejía recordó un evento previo en el que ambas tuvieron desacuerdos durante la producción del certamen Mexicana Universal.

“Yo era maquillista de ese reality show, y yo tuve como un altercado con ella por la forma en la que se dirigió a mi persona,” explicó la participante, quien detalló una frase que la marcó:

“Me dijo que yo maquillaba como si maquillara travestis, me ofendió, discutimos y entró Unidad de género, entró Recursos humanos (de TV Azteca) y fue muy feo, me bajaron del proyecto, no me corrieron de Azteca pero me bajaron del proyecto. Ya tenía ese antecedente.”

Además, señaló que, según una fuente cercana, durante los días previos al estreno y aún mientras permanecía aislada en un hotel esperando la confirmación final, Jones habría cuestionado a la producción de Telemundo acerca de la presencia de una mujer trans en el programa, reflejando así un patrón de conductas excluyentes.

Nahomi Mejía declaró no conocer el motivo oficial de su salida, pero reveló su interés y disposición para formar parte del programa

Denuncias de transfobia y repercusión pública

Las declaraciones de Nahomi y su entorno reavivaron la conversación sobre la exclusión y discriminación hacia personas trans dentro de la industria televisiva mexicana.

La sospecha de que comentarios previos y actitudes de figuras con influencia hayan determinado su salida de un programa de alto perfil intensificó el debate en redes sociales acerca del trato y la representación de identidades trans en la pantalla.

Nahomi Mejía es una reconocida maquillista profesional, diseñadora de imagen, modelo y exreina de belleza trans. Nació en Iguala, Guerrero, México, aunque hay referencias también de que nació en Costa Rica y se mudó a México cuando tenía 18 años para vivir su transición de género.

Ha desarrollado su carrera como maquillista y participante de los reality shows ‘Survivor México 2022′ y ‘Los 50′.

