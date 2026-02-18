México

Detienen a Marlen “N”, excandidata a regidora en Morelos, por vínculos con La Empresa, célula del Cártel del Pacífico

La mujer fue detenida la madrugada de este miércoles en un operativo realizado por fuerzas federales y estatales

La mujer fue candidata a
La mujer fue candidata a regidora por el PRD en Totolapan, Morelos. (x @PepeMontes11)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó la detención de Marlen “N”, excandidata a regidora del municipio de Totolapan por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, Urrutia dijo que a la mujer se le aseguraron varias dosis de droga, y dijo que continuarán operativos. “Hay que recordar que hay un hecho delictivo importante, donde en redes sociales se difunde una privación ilegal de la libertad de una persona, hacemos investigaciones, y esta persona privada de la libertad en Totolapan, su cuerpo es arrojado en los límites de Tlalnepantla y el vehículo participante es quemado en los límites de Tlayacapan, ese es el nivel de impunidad que se tenía en la zona, por eso es importante trabajar de manera coordinada con inteligencia y análisis”.

Aseguró que se tenía detectado el movimiento desde Totolapan y Atlatlalcan de grupos delincuenciales, que están siendo generadores de violencia en Yecapixtla, y anteriormente estaban operando en Cuautla.

Aseguró que Marlen N pertenecía a La Empresa, que es parte del Cártel del Pacífico y que ahora se hacía llamar Pueblo Unido.

La mujer fue detenida con
La mujer fue detenida con varias dosis de droga. (X @PepeMontes11)

“Aparte, estas personas en diversas redes sociales, amenazaron a diversos servidores públicos de que no se hiciera ningún operativo, esa es la respuesta del estado, por eso es el trabajo coordinado, de manera discreta, para detener a estos generadores de violencia”, aseguró.

Marlen “N” fue detenida durante la madrugada de este miércoles. El operativo para su detención fue realizado por fuerzas federales y estatales.

Malen “N” está relacionada con una investigación en la que estaría implicada en el delito de extorsión agravada. Al momento de su detención se le aseguró droga y una tabla para tortura. Junto a ella fue detenido un menor de edad.

De acuerdo con información difundida, ella encabezó, en julio de 2025, pobladores de Totolapan para defender a Jupiter Araujo, El Apá, presunto líder del CJNG que operará en la zona oriente de Morelos.

