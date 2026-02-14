Parejas de telenovelas mexicanas que son pareja en la vida real

Las telenovelas mexicanas han sido el escenario de romances reales que trascendieron la ficción y cautivaron al público con sus historias.- (Jesús Avilés/Infobae)

Las telenovelas mexicanas no solo han dejado historias memorables, también han sido el punto de encuentro de romances reales que comenzaron entre escenas, llamados a grabación y largas jornadas en el foro. En algunos casos, la conexión fue inmediata; en otros, el amor llegó con el tiempo.

Estas relaciones llamaron la atención del público porque la complicidad que se veía en pantalla terminó confirmándose fuera de ella. Lo que inició como trabajo compartido se transformó en vínculos sólidos que han resistido rumores y el paso de los años.

Hoy, varias de estas parejas comparten su vida personal con naturalidad, celebran fechas importantes y se han convertido en referentes del romance dentro del mundo del espectáculo.

De la ficción al romance consolidado

Angelique Boyer y Sebastián Rulli forjaron una relación sentimental estable tras años de amistad y varias telenovelas compartidas. - (Foto: Instagram)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron durante el proceso de selección de ‘Teresa’. Primero forjaron una amistad que se mantuvo por cinco años antes de dar paso a una relación sentimental que ya supera una década.

La pareja ha repetido fórmula en telenovelas como ‘Lo que la vida me robó’, ‘Tres veces Ana’, ‘Vencer el pasado’ y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, fortaleciendo una química que el público reconoce de inmediato.

En redes sociales suelen compartir momentos cotidianos y celebraciones especiales, lo que ha reforzado su imagen como una de las parejas más estables del medio.

Cuando el amor surgió contra todo pronóstico

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez transformaron una convivencia tensa durante Fuego en la sangre en un matrimonio admirado en el medio. - (Instagram/@cuquitaoficial_)

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez comenzaron su historia con una relación tensa durante las grabaciones de ‘Fuego en la sangre’. La convivencia diaria transformó esa distancia inicial en una cercanía inesperada.

Con el tiempo, el vínculo se trasladó fuera del set y culminó en un matrimonio que ambos han descrito como sólido y basado en el respeto mutuo.

Una historia similar vivieron Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, quienes se conocieron en ‘Yo amo a Juan Querendón’. Aunque han enfrentado rumores constantes, ambos han reiterado la fortaleza de su relación desde su boda en 2009.

Historias que crecieron con los años

Michelle Renaud y Matías Novoa iniciaron su romance durante las grabaciones de La herencia en 2022 y han compartido importantes momentos familiares. - (Instagram: @michellerenaud)

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo representan uno de los romances más duraderos del espectáculo. Tras coincidir en ‘Camila’, formalizaron su relación en los años noventa y formaron una familia que sigue siendo muy querida por el público.

Por su parte, Michelle Renaud y Matías Novoa iniciaron su historia durante las grabaciones de ‘La herencia’ en 2022. La conexión fue inmediata y poco después decidieron vivir juntos.

Un año más tarde, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, compartiendo su felicidad en redes y confirmando que algunas historias de telenovela sí tienen final feliz.