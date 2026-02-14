México

Parejas de telenovelas mexicanas que son pareja en la vida real

La química que nació frente a las cámaras no se quedó en ficción y hoy se refleja en relaciones estables que el público sigue de cerca

Guardar
Las telenovelas mexicanas han sido
Las telenovelas mexicanas han sido el escenario de romances reales que trascendieron la ficción y cautivaron al público con sus historias.- (Jesús Avilés/Infobae)

Las telenovelas mexicanas no solo han dejado historias memorables, también han sido el punto de encuentro de romances reales que comenzaron entre escenas, llamados a grabación y largas jornadas en el foro. En algunos casos, la conexión fue inmediata; en otros, el amor llegó con el tiempo.

Estas relaciones llamaron la atención del público porque la complicidad que se veía en pantalla terminó confirmándose fuera de ella. Lo que inició como trabajo compartido se transformó en vínculos sólidos que han resistido rumores y el paso de los años.

Hoy, varias de estas parejas comparten su vida personal con naturalidad, celebran fechas importantes y se han convertido en referentes del romance dentro del mundo del espectáculo.

De la ficción al romance consolidado

Angelique Boyer y Sebastián Rulli
Angelique Boyer y Sebastián Rulli forjaron una relación sentimental estable tras años de amistad y varias telenovelas compartidas. - (Foto: Instagram)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron durante el proceso de selección de ‘Teresa’. Primero forjaron una amistad que se mantuvo por cinco años antes de dar paso a una relación sentimental que ya supera una década.

La pareja ha repetido fórmula en telenovelas como ‘Lo que la vida me robó’, ‘Tres veces Ana’, ‘Vencer el pasado’ y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, fortaleciendo una química que el público reconoce de inmediato.

En redes sociales suelen compartir momentos cotidianos y celebraciones especiales, lo que ha reforzado su imagen como una de las parejas más estables del medio.

Cuando el amor surgió contra todo pronóstico

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez
Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez transformaron una convivencia tensa durante Fuego en la sangre en un matrimonio admirado en el medio. - (Instagram/@cuquitaoficial_)

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez comenzaron su historia con una relación tensa durante las grabaciones de ‘Fuego en la sangre’. La convivencia diaria transformó esa distancia inicial en una cercanía inesperada.

Con el tiempo, el vínculo se trasladó fuera del set y culminó en un matrimonio que ambos han descrito como sólido y basado en el respeto mutuo.

Una historia similar vivieron Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, quienes se conocieron en ‘Yo amo a Juan Querendón’. Aunque han enfrentado rumores constantes, ambos han reiterado la fortaleza de su relación desde su boda en 2009.

Historias que crecieron con los años

Michelle Renaud y Matías Novoa
Michelle Renaud y Matías Novoa iniciaron su romance durante las grabaciones de La herencia en 2022 y han compartido importantes momentos familiares. - (Instagram: @michellerenaud)

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo representan uno de los romances más duraderos del espectáculo. Tras coincidir en ‘Camila’, formalizaron su relación en los años noventa y formaron una familia que sigue siendo muy querida por el público.

Por su parte, Michelle Renaud y Matías Novoa iniciaron su historia durante las grabaciones de ‘La herencia’ en 2022. La conexión fue inmediata y poco después decidieron vivir juntos.

Un año más tarde, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, compartiendo su felicidad en redes y confirmando que algunas historias de telenovela sí tienen final feliz.

Temas Relacionados

Parejas de telenovelaSan Valentín 202614 de febreroTelenovelas mexicanasRelacionesmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Así le fue a Checo Pérez en cada debut en Fórmula 1 antes de Cadillac

Desde su llegada a la F1 con Sauber en 2011 hasta su debut con Red Bull en 2021, Pérez ha logrado completar con solidez sus primeras carreras en cada nuevo equipo

Así le fue a Checo

Chilaquiles de corazón: sorprende a tu pareja con este desayuno especial de San Valentín

Dale un giro a la tradición y celebra el amor con chilaquiles en forma de corazón, salsa casera y mucho cariño

Chilaquiles de corazón: sorprende a

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

¿En dónde se respira el

¿Se puede donar sangre si se aplica la vacuna contra el sarampión?

La vacuna es la principal medida de prevención de contagios ante el reciente brote de sarampión en México

¿Se puede donar sangre si

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 14 de febrero

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Vuelos demorados y cancelados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doble homicidio sacude Mazatlán en

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

Captura de “El Braca”, jefe de plaza del CJNG en Zacatecas, desató un enfrentamiento cerca del rancho de los Aguilar

ENTRETENIMIENTO

Fuerza Regida, Los Tucanes de

Fuerza Regida, Los Tucanes de Tijuana, El Bogueto y todos los mexicanos que estarán en el Festival Sueños 2026

Samadhi Zendejas desmiente a Alana Flores sobre declaraciones de su peso tras retirarse de Supernova Génesis

Niegan que Gomita haya sido hospitalizada de emergencia por tratamiento para bajar de peso

Emiliano Aguilar lanza advertencia a Kunno previo a su ingreso a La Casa de los Famosos Telemundo

Hermano de Samadhi Zendejas asegura que la actriz debe bajar más de 1 kilo para pelear con Alana Flores

DEPORTES

Cruz Azul vs Tigres: cuándo

Cruz Azul vs Tigres: cuándo y dónde el juego de la jornada 6 en la Liga Mx

Stephano Carrillo marca su tercer gol en cinco partidos de la liga neerlandés

Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026

América habría recibido esta oferta millonaria desde Rusia por Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas