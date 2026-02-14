México

Alana Flores vs Samadhi Zendejas: la influencer expone mensajes tras cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

La pelea más esperada del evento no ocurrió en el ring, pero sí en redes sociales

Guardar
(X/ @supernovaboxing)
(X/ @supernovaboxing)

La cancelación de la pelea estelar del Supernova Génesis 2026 desató controversia en redes sociales. Y es que las contrincantes Alana Flores y Samadhi Zendejas dieron versiones contrarias sobre lo sucedido.

Según la influencer, el enfrentamiento se canceló porque la actriz se rehusó a bajar aproximadamente un kilo para que estuvieran en un rango similar.

Sin embargo, la protagonista de “Vuelve a mí” destapó que no se trataba de un kilo, sino de 10.

La reconocida actriz mexicana enfrentará
La reconocida actriz mexicana enfrentará a la campeona invicta Alana Flores en la Arena Ciudad de México, marcando su debut en los combates de boxeo amateur. (Instagram/ samadhiza)

“A mi gente, a mi equipo, gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos. Este reto que teníamos de bajar 10 kilos y dar nuestra mejor versión nunca lo voy a olvidar”, expresó la actriz en redes sociales.

Alana Flores expone pruebas

La influencer respondió a las declaraciones de Samadhi Zendejas; no solo se dijo dispuesta a combatir sin un límite de peso, también exhibió una captura de pantalla donde supuestamente queda al descubierto la estatura y el peso de la actriz: “1.61 de estatura y 57.8 kilogramos de peso”.

“Toda la negociación siempre se llevó a cabo con esta información. La persona de estos mensajes es del equipo de Samadhi. Esto es lo que me pasan como evidencia para saber la información física de mi posible rival, por lo cual no sé de dónde salen los 10 kilos que tenía que bajar”, dijo en TikTok.

(TikTok: @alanafloresf)
(TikTok: @alanafloresf)

Un nuevo reto

Alana Flores terminó su video respuesta con un nuevo reto:

“No sé si esto es realidad y realmente es parte de una estrategia, pero verdaderamente estoy poniendo toda mi parte para que esto se dé. Samadhi, ahora te reto yo a ti a cumplir con lo que empezaste”, dijo.

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto. No obstante, esta declaración de la influencer revive la posibilidad de que el enfrentamiento se lleve a cabo tal y como estaba planeado.

El torneo de box amateur
El torneo de box amateur presentará una cartelera vibrante con seis peleas, figuras del streaming, la música y las redes sociales. (X/ @NetflixLAT)

¿Quién peleará contra quién?

De acuerdo con la información oficial del evento, estas son las personalidades que se enfrentarán en el ring este año:

  • Mario Bautista vs Aarón Mercury
  • Lonche vs Willito
  • Milica vs Ari Geli
  • El Abraham vs Nando
  • Kim Shantal vs Lupita Villalobos
  • Alana Flores vs Samadhi Zendejas (cancelada)

¿Quién cantará?

Respecto al número musical, se sabe que correrá por parte del intérprete de regional mexicano, Carin León. Hasta el momento, se desconoce quiénes son los demás cantantes que participarán.

Temas Relacionados

Alana FloresSamadhi ZendejaspeleaSupernova Génesis 2026pesomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Gomita actualiza su estado de salud tras el episodio que puso en riesgo su vida: “Dejé cosas del mundo”

La influencer ha seguido compartiendo en redes sociales su proceso de recuperación

Gomita actualiza su estado de

El frente frío 34 refresca el norte: calor de hasta 45 °C, persistirá en 26 estados

Sistema anticiclónico limitará la dispersión de contaminantes en el Valle de México

El frente frío 34

Sandra Cuevas celebra agresión a Alessandra Rojo de la Vega por parte de comerciantes: “Nadie la quiere”

Por medio de un comentario en redes sociales, la exalcaldesa se mostró contenta por la agresión contra Rojo de la Vega

Sandra Cuevas celebra agresión a

Europa se reorganiza y el mundo toma nota

La economía mexicana está profundamente vinculada a Estados Unidos, pero la reconfiguración europea abre la posibilidad de diversificar relaciones comerciales y tecnológicas

Europa se reorganiza y el

La amistad, factor clave para la salud mental y el rendimiento escolar: UNAM

Las amistades positivas y duraderas funcionan como “ancla anímica”, permitiendo superar dificultades, regular emociones y mantener un sentido de pertenencia

La amistad, factor clave para
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic será deportado

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Gomita actualiza su estado de

Gomita actualiza su estado de salud tras el episodio que puso en riesgo su vida: “Dejé cosas del mundo”

Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban en el rancho el Soyate cuando se registró un ataque, sugieren testigos

Ninel Conde reacciona al escándalo de Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa: “Ya le escribí a Maribel”

Armando Gómez confirma reconciliación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas: “Había mucha mentira”

Pepe Aguilar contactó al gobernador de Zacatecas tras operativo cerca del rancho El Soyate: “La nota circuló rápido”

DEPORTES

Debut histórico para México: Lasse

Debut histórico para México: Lasse Gaxiola compite en Milano-Cortina 2026 junto a su madre Sarah Schleper

Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez

La afición del América se hace presente en Guadalajara y calienta el Clásico Nacional con serenata

Así le fue a Checo Pérez en cada debut en Fórmula 1 antes de Cadillac

Cruz Azul vs Tigres: cuándo y dónde el juego de la jornada 6 en la Liga Mx