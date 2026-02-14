Alana Flores vs Samadhi Zendejas: la influencer expone mensajes tras cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

(X/ @supernovaboxing)

La cancelación de la pelea estelar del Supernova Génesis 2026 desató controversia en redes sociales. Y es que las contrincantes Alana Flores y Samadhi Zendejas dieron versiones contrarias sobre lo sucedido.

Según la influencer, el enfrentamiento se canceló porque la actriz se rehusó a bajar aproximadamente un kilo para que estuvieran en un rango similar.

Sin embargo, la protagonista de “Vuelve a mí” destapó que no se trataba de un kilo, sino de 10.

La reconocida actriz mexicana enfrentará a la campeona invicta Alana Flores en la Arena Ciudad de México, marcando su debut en los combates de boxeo amateur. (Instagram/ samadhiza)

“A mi gente, a mi equipo, gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos. Este reto que teníamos de bajar 10 kilos y dar nuestra mejor versión nunca lo voy a olvidar”, expresó la actriz en redes sociales.

Alana Flores expone pruebas

La influencer respondió a las declaraciones de Samadhi Zendejas; no solo se dijo dispuesta a combatir sin un límite de peso, también exhibió una captura de pantalla donde supuestamente queda al descubierto la estatura y el peso de la actriz: “1.61 de estatura y 57.8 kilogramos de peso”.

“Toda la negociación siempre se llevó a cabo con esta información. La persona de estos mensajes es del equipo de Samadhi. Esto es lo que me pasan como evidencia para saber la información física de mi posible rival, por lo cual no sé de dónde salen los 10 kilos que tenía que bajar”, dijo en TikTok.

(TikTok: @alanafloresf)

Un nuevo reto

Alana Flores terminó su video respuesta con un nuevo reto:

“No sé si esto es realidad y realmente es parte de una estrategia, pero verdaderamente estoy poniendo toda mi parte para que esto se dé. Samadhi, ahora te reto yo a ti a cumplir con lo que empezaste”, dijo.

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto. No obstante, esta declaración de la influencer revive la posibilidad de que el enfrentamiento se lleve a cabo tal y como estaba planeado.

El torneo de box amateur presentará una cartelera vibrante con seis peleas, figuras del streaming, la música y las redes sociales. (X/ @NetflixLAT)

¿Quién peleará contra quién?

De acuerdo con la información oficial del evento, estas son las personalidades que se enfrentarán en el ring este año:

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Lonche vs Willito

Milica vs Ari Geli

El Abraham vs Nando

Kim Shantal vs Lupita Villalobos

Alana Flores vs Samadhi Zendejas (cancelada)

¿Quién cantará?

Respecto al número musical, se sabe que correrá por parte del intérprete de regional mexicano, Carin León. Hasta el momento, se desconoce quiénes son los demás cantantes que participarán.