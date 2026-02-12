México

Alumno de secundaria hospitalizado tras pelea escolar en Tláhuac: esto es lo que se sabe

El estado de salud del joven permanece reservado mientras continúan las diligencias

Guardar
El estado de salud del
El estado de salud del joven permanece reservado mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y definir la situación legal del responsable. (Captura de pantalla Google Maps)

Un alumno de secundaria fue hospitalizado de emergencia tras una riña escolar en Tláhuac la tarde del miércoles 11 de febrero. Los hechos ocurrieron a las afueras de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 “Alfonso Caso Andrade”, situada sobre la avenida Guillermo Prieto, en la colonia La Conchita, en la Ciudad de México.

De acuerdo a primeros reportes, la agresión se registró en el horario de cambio de turno, cuando numerosos estudiantes y padres de familia se encontraban en los alrededores del plantel. La situación se tornó caótica tras el ataque con arma blanca, que afectó a uno de los alumnos. Testigos señalaron que la pelea involucró a estudiantes del turno matutino y vespertino, quienes coincidieron durante la salida y entrada al colegio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras recibir el aviso de la riña. Las autoridades procedieron a desalojar la escuela como medida preventiva y a verificar el estado de los presentes. Según información preliminar, la víctima, un estudiante de 15 años, resultó con lesiones provocadas por una navaja en la zona abdominal y en la espalda baja, además de golpes recibidos durante el enfrentamiento.

El estudiante un estudiante resultó
El estudiante un estudiante resultó con lesiones provocadas por una navaja en la zona abdominal y en la espalda baja, además de golpes recibidos durante el enfrentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC informó que el menor herido fue trasladado rápidamente a un hospital, acompañado de su padre. Los médicos confirmaron que presentaba heridas por arma punzocortante, cuyo alcance y gravedad no se han detallado hasta ahora. El estado de salud actualizado del joven aún no ha sido difundido por las autoridades ni por el centro médico, mientras persiste la preocupación entre familiares y la comunidad educativa.

En el lugar de los hechos, la presencia de padres de familia y estudiantes provocó escenas de tensión. Algunos testigos relataron el ambiente de confusión y temor que siguió al ataque. Las autoridades implementaron un operativo para resguardar la seguridad y recabar información sobre los involucrados.

Elementos de la Secretaría de
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desalojaron el plantel y presentaron al presunto agresor ante el Ministerio Público. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presunto responsable, un alumno de 14 años, fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, la SSC no ha proporcionado detalles adicionales sobre los motivos que originaron la riña, ni sobre posibles antecedentes de conflictos entre los estudiantes implicados.

La investigación continúa, mientras la escuela permanece bajo medidas de supervisión y las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que llevaron al enfrentamiento. Este caso de violencia ha generado inquietud en la comunidad escolar de Tláhuac, donde se espera información oficial sobre la evolución del estudiante afectado y el curso legal que seguirá el caso.

Temas Relacionados

TláhuacSSCviolenciamexico-noticias

Más Noticias

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

La diputada Jannete Guerrero Maya del Partido del Trabajo impulsa una reforma para reforzar la protección de los animales en la capital

Congreso CDMX propone hasta 12

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 11 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: dónde ver los números

ISSSTE desmiente compra a sobreprecio de vacunas contra el sarampión

El diputado Éctor Jaime acusó al ISSSTE de comprar vacunas de refuerzo contra el sarampión a precios hasta 149% superiores a los de Birmex

ISSSTE desmiente compra a sobreprecio

Isaac Paredes despierta el mercado: cinco equipos de MLB estarían interesados en el mexicano

Las negociaciones en torno al pelotero mexicano han generado interés en varias franquicias debido a su desempeño reciente

Isaac Paredes despierta el mercado:

Profepa exhorta a la ciudadanía a no usar colibríes para amuletos ni amarres este 14 de febrero

En México, la demanda de objetos esotéricos en el Día de san Valentín pone en riesgo la función polinizadora de estas aves

Profepa exhorta a la ciudadanía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres miembros del

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Localizan cadáveres en una camioneta abandonada en Navolato, Sinaloa

Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz: esta es la lista

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

Arranca preventa de boletos para el estreno de ‘Scream 7’ en México

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

Por esta poderosa razón Karely Ruiz se retirará del contenido para adultos tras años de ‘enseñar todo’

DEPORTES

Isaac Paredes despierta el mercado:

Isaac Paredes despierta el mercado: cinco equipos de MLB estarían interesados en el mexicano

Regreso de la NFL a México: Los 49ers de San Francisco jugarían en el Estadio Azteca

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México