Alumno de secundaria hospitalizado tras pelea escolar en Tláhuac: esto es lo que se sabe

Un alumno de secundaria fue hospitalizado de emergencia tras una riña escolar en Tláhuac la tarde del miércoles 11 de febrero. Los hechos ocurrieron a las afueras de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 “Alfonso Caso Andrade”, situada sobre la avenida Guillermo Prieto, en la colonia La Conchita, en la Ciudad de México.

De acuerdo a primeros reportes, la agresión se registró en el horario de cambio de turno, cuando numerosos estudiantes y padres de familia se encontraban en los alrededores del plantel. La situación se tornó caótica tras el ataque con arma blanca, que afectó a uno de los alumnos. Testigos señalaron que la pelea involucró a estudiantes del turno matutino y vespertino, quienes coincidieron durante la salida y entrada al colegio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras recibir el aviso de la riña. Las autoridades procedieron a desalojar la escuela como medida preventiva y a verificar el estado de los presentes. Según información preliminar, la víctima, un estudiante de 15 años, resultó con lesiones provocadas por una navaja en la zona abdominal y en la espalda baja, además de golpes recibidos durante el enfrentamiento.

La SSC informó que el menor herido fue trasladado rápidamente a un hospital, acompañado de su padre. Los médicos confirmaron que presentaba heridas por arma punzocortante, cuyo alcance y gravedad no se han detallado hasta ahora. El estado de salud actualizado del joven aún no ha sido difundido por las autoridades ni por el centro médico, mientras persiste la preocupación entre familiares y la comunidad educativa.

En el lugar de los hechos, la presencia de padres de familia y estudiantes provocó escenas de tensión. Algunos testigos relataron el ambiente de confusión y temor que siguió al ataque. Las autoridades implementaron un operativo para resguardar la seguridad y recabar información sobre los involucrados.

El presunto responsable, un alumno de 14 años, fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, la SSC no ha proporcionado detalles adicionales sobre los motivos que originaron la riña, ni sobre posibles antecedentes de conflictos entre los estudiantes implicados.

La investigación continúa, mientras la escuela permanece bajo medidas de supervisión y las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que llevaron al enfrentamiento. Este caso de violencia ha generado inquietud en la comunidad escolar de Tláhuac, donde se espera información oficial sobre la evolución del estudiante afectado y el curso legal que seguirá el caso.