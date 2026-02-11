México

Beca Rita Cetina 2026: qué sigue después de las asambleas informativas

El programa ampliará su cobertura para que niños de primaria puedan recibir el apoyo

El registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo. Sin embargo, antes de que la página se habilite, se realizarán las asambleas informativas donde se explicarán todos los detalles del proceso.

Cabe recordar que la iniciativa se puso en marcha desde 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum con el objetivo de beneficiar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) de escuelas públicas. Su finalidad es contribuir con un recurso monetario para que este sector educativo pueda continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿Qué sigue después de las asambleas informativas para la Beca Rita Cetina?

Una vez terminadas las asambleas informativas, los solicitantes tendrán que realizar el registro en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, ahí se deberán subir los documentos correspondientes.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

  • CURP.
  • Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
  • Grado y grupo escolar.
  • Edad.
  • Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

  • CURP.
  • Código postal del domicilio.
  • Credencial para votar (INE) vigente.
  • Número telefónico de contacto.
  • Correo electrónico personal en uso.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo saber la fecha de la asamblea informativa en mi escuela?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez también informó que ya se puede checar la programación completa de las asambleas informativas para el registro a la Beca Rita Cetina a través de los canales oficiales de WhatsApp de cada estado.

Además, la dependencia también señaló que ahí se podrá revisar si la programación cambia o se recorre.

¿Qué sigue después del registro en la página?

Cuando termine el periodo de registros en línea, se realizará la entrega de tarjetas Bienestar, donde los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo bimestral que entrega el programa.

Cabe señalar que este 2026, los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

  • Alumnos de primaria: recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.
  • Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

