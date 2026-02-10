México

Linet Puente planea demandar a su exesposo tras varios años separados: “No se hace cargo de nada”

Entre contratos televisivos y crianza, la periodista enfrenta obstáculos emocionales en busca de soluciones para el bienestar de su familia

Linet Puente y Luis Carlos
Linet Puente y Luis Carlos Galán (Foto: Instagram@soycarlosluisgalan/Infobae)

Linet Puente, conocida conductora de Ventaneando, considera iniciar acciones legales para exigir la pensión alimenticia de su hijo, tras más de cinco años sin recibir apoyo económico de su exesposo, el productor Carlos Luis Galán.

Según compartió con TVNotas, ha sido ella quien ha asumido completamente la manutención y crianza del menor desde el divorcio.

La propia Linet mencionó que busca un acuerdo formal que obligue a Galán a cumplir su responsabilidad.

“Él vive en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y no se hace cargo de nada absolutamente. No hay manutención. Como madres, es nuestra obligación exigirles a los padres que se hagan responsables”.

La presentadora explicó que no ha tomado la decisión a la ligera y que el proceso ha sido difícil.

(IG: @ventaneando)
(IG: @ventaneando)

“Si para eso tiene que entrar la ley, que entre: Abogados, juicios, lo que se tenga que hacer para que se hagan responsables”.

Lo que Linet dice de su exesposo

En la entrevista, Puente relató cómo es la comunicación entre Galán y su hijo:

“De repente escribe, de repente manda un mensaje, de repente quiere hablar con él. Yo no le he negado que hable con su hijo”, contó.

Describió que las interacciones son esporádicas y frías, pues “los mensajes llegan uno cada 15 días o cada tres semanas”.

Comentó también el dolor que le causa la falta de cercanía paterna: “Cuando no se le habla en Navidad al niño o no se le manda un regalo de cumpleaños, y de repente llega a hablar de que: ‘¿Puedo hablar con él?’… Es: ‘¿Hoy? Espérate, porque ahorita no puedo’”, expresó la periodista al medio.

Linet Puente dio detalles sobre
Linet Puente dio detalles sobre la nueva crisis de Daniel Bisogno. El presentador tuvo que dejar las instalaciones de TV Azteca para ser atendido de urgencia. (linetpuente / Instagram)

¿Cómo es la relación del papá con su hijo?

La conductora señaló que la relación entre padre e hijo es prácticamente inexistente, algo que le afecta como madre. Enfatizó que nunca ha impedido el contacto entre ambos: “Yo no le he negado que hable con su hijo. Ellos tienen su relación y eso les corresponde a los dos”, reiteró a TVNotas.

En cuanto a su papel de madre y profesional en los medios, Linet Puente expresó que aunque sus compromisos laborales a veces le impiden estar siempre, procura ser cercana para su hijo. Esta motivación la impulsa cada día a superarse.

