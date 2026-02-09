Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

El grupo estadounidense se presentó en la ceremonia previa al Super Bowl LX, realizada en el Levi’s Stadium de Santa Clara. (Captura de pantalla @NoeyGaga)

La aparición de Green Day en la ceremonia previa al Super Bowl LX, realizada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, generó una ola de reacciones que trascendió lo estrictamente musical. El grupo estadounidense interpretó cuatro de sus canciones más reconocidas, encendiendo el entusiasmo de los asistentes y logrando uno de los puntos más comentados de la jornada.

En medio del espectáculo, la atención de los seguidores mexicanos se desvió hacia un detalle inesperado: el vocalista Billie Joe Armstrong lució un dije plateado con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este gesto, cargado de significado en la cultura mexicana, fue rápidamente destacado en redes sociales.

Los internautas celebraron la elección del cantante, considerando que portar el símbolo guadalupano en uno de los eventos de mayor impacto global del año representó un guiño a la identidad mexicana y latina. La imagen del accesorio circuló ampliamente, convirtiéndose en otro de los temas más comentados entre los aficionados del país.

Fútbol americano - NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, Estados Unidos - 8 de febrero de 2026 Billie Joe Armstrong de Green Day se presenta antes del partido REUTERS/Mike Blake

Así reaccionaron los fans mexicanos

La actuación de Green Day además de marcar el inicio musical del evento, también dejó huella por la conexión con parte del público latino a través de un símbolo religioso y cultural. Este detalle añadió un matiz especial a una noche ya cargada de emociones y espectáculo.

“Billie Joe, hermano, ¡Ya eres mexicano!”

“La patrona de México”

“No diré nada, pero habrá señales”

“Son más mexicanos”

“El simbolismo que tira la banda es genial”

“La virgen en escena”

“Se llama crítica social”

“Es una clara referencia a Alex Lora del Tri”

Green Day durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 15 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Cabe destacar que la relación entre Green Day y sus fans mexicanos se ha fortalecido a lo largo de varias décadas y conciertos memorables. Durante el Corona Capital 2024 en la Ciudad de México, la banda californiana reafirmó ese vínculo, llenando el Autódromo Hermanos Rodríguez de energía punk.

Sus shows en el país han estado marcados por momentos de cercanía insólita: pues los seguidores recordarán las veces que Billie Joe Armstrong a invitado a fans para subir al escenario y cantar junto con él coro de “Know Your Enemy”. Los repertorios de la banda han recorrido clásicos como “Basket Case” y “American Idiot”, mezclando éxitos con temas nuevos. Incluso Armstrong ya recibió en varias ocasiones el tradicional muñeco Dr. Simi, generando risas en el vocalista. Se espera que en un futuro no muy lejano, Green Day regrese a México, ya que se han presentado solamente en festivales.