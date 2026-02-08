Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Gabriela Alejandra fue detenida y medios locales indican que sería la esposa de Valerio B Aalias El Monkey, del Cártel de Caborca, que operaban en Chetumal Foto: Fiscalía Yucatán

La captura de Gabriela Alejandra “N”, conocida como La Patrona, se convirtió en un hecho relevante para las autoridades de Yucatán y Quintana Roo tras ser identificada como pieza clave de una célula de narcomenudeo y presunta implicada en una triple ejecución registrada en Dzilam de González. La mujer, originaria de Quintana Roo, fue ingresada al penal femenil de Mérida luego de su aprehensión por delitos de alto impacto, según confirmó la Policía Estatal de Investigaciones (PEI).

De acuerdo con información proporcionada por la PEI, La Patrona fue presentada ante un Juzgado de Control, que validó la orden de aprehensión y dictó su reclusión en el centro penitenciario del sur de la capital yucateca. El caso ha destacado por la supuesta relación de la detenida con Valerio “N”, alias El Monkey, identificado como presunto líder de una banda de narcomenudistas que opera en Chetumal, Quintana Roo.

El proceso judicial contra Gabriela Alejandra “N” se sustenta en pruebas recabadas por agentes de la PEI y presentadas por el Ministerio Público. Los cargos incluyen ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública. Las autoridades estatales subrayaron que la resolución fue emitida con base en la evidencia disponible y en cumplimiento de la legislación local y federal.

Fuentes de la investigación señalaron que la imputada estaría relacionada de manera directa con la triple ejecución ocurrida el cinco de enero de 2026 en un rancho del municipio de Dzilam de González. Según las indagatorias, La Patrona habría viajado desde Quintana Roo a Yucatán para trasladar las armas utilizadas en los homicidios.

Las víctimas de ese ataque fueron identificadas como Juan Carlos V. G., alias Nato Jr. o Juanito, de 22 años; un menor de 15 años llamado Ariel R. K.; y Luis K. T., conocido como El Gary, de 30 años, quien falleció poco después de ingresar al Hospital Dr. Agustín O’Horán en Mérida. Además, Emanuel Palomino, alias El Buda, de 15 años, resultó lesionado durante el ataque.

Las pesquisas de la Policía Estatal de Investigaciones indican que las víctimas habrían cambiado su residencia de Chetumal a Dzilam de González cerca de seis meses antes de los hechos, supuestamente debido a su pertenencia a un grupo rival de narcomenudistas. Las autoridades consideran que la agresión se enmarca en una serie de ajustes de cuentas entre bandas en la región.

Con la detención de Gabriela Alejandra “N”, suman ya ocho personas aseguradas por su posible relación con el caso. Entre los arrestados figuran Martina “N”, de 23 años; Verónica Rubí “N”, de 32; Luis Antonio “N”, de 63; Alfredo “N”, de 34; Carlos Alberto “N”, de 34; Keny Elías “N”, de 27; y Jaime Enrique “N”, todos recluidos y sujetos a proceso, según confirmó la PEI.

Durante la audiencia, el juez de la causa negó la suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa, al no cumplirse los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De este modo, La Patrona permanecerá en prisión preventiva mientras transcurre el plazo de tres meses concedido para el cierre de la investigación complementaria.

En el contexto de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad de las personas o que involucre actividades ilícitas. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer las acciones de prevención y combate al crimen organizado.

A lo largo del proceso, se ha documentado que la presencia de grupos dedicados al narcomenudeo en la península de Yucatán y Quintana Roo mantiene en alerta a las fuerzas estatales, que refuerzan operativos para contener la expansión de la delincuencia organizada en la región. El caso de Gabriela Alejandra “N” se suma a una serie de acciones emprendidas recientemente para desarticular células delictivas, cuyas pugnas han dejado episodios violentos y víctimas fatales.

