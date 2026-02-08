México

Alejandro Moreno se reúne en Washington con el Nuncio Apostólico para dialogar sobre retos globales

El dirigente del PRI intercambia puntos de vista con Christophe Pierre sobre retos globales que afectan a millones de persona

La reunión refleja la importancia del diálogo entre actores políticos y religiosos ante desafíos internacionales complejos.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sostuvo una reunión en Washington, D.C., con el Nuncio Apostólico en Estados Unidos, el cardenal Christophe Pierre, con quien dialogó sobre diversos retos globales que impactan a México, Estados Unidos y otras regiones del mundo.

El encuentro, realizado en la capital estadounidense, fue dado a conocer por el propio dirigente priista a través de sus redes sociales, donde señaló que la conversación se desarrolló en un ambiente de apertura y permitió abordar temas de alcance internacional que, afirmó, inciden directamente en la vida de millones de personas.

Reunión del dirigente del PRI con el Nuncio Apostólico en EEUU

Durante la reunión, Alejandro Moreno intercambió puntos de vista con el representante diplomático de la Santa Sede sobre problemáticas que forman parte de la agenda global contemporánea.

Entre los asuntos abordados destacaron la seguridad regional, la democracia, la migración, la justicia social, el cambio climático y la desigualdad.

A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno informó sobre su reunión con el Nuncio Apostólico en Washington, destacando un diálogo abierto sobre retos globales.

Estos temas, de acuerdo con lo expuesto, requieren atención conjunta y diálogo permanente entre actores políticos, diplomáticos y religiosos, ante escenarios internacionales cada vez más complejos.

Seguridad, migración y democracia en la agenda internacional

El dirigente del PRI subrayó la relevancia de discutir problemáticas como la migración y la inseguridad, al considerar que se trata de fenómenos que rebasan fronteras y exigen soluciones integrales.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los principios democráticos y avanzar en esquemas que promuevan mayor justicia social.

En el intercambio también se mencionó el impacto del cambio climático y la persistencia de la desigualdad, factores que, de acuerdo con diversos organismos internacionales, profundizan la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

Alejandro Moreno y el Nuncio Apostólico coinciden en la necesidad de soluciones conjuntas para migración, democracia y justicia social.

¿Quién es Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en Estados Unidos?

El cardenal Christophe Pierre es un diplomático de la Santa Sede que se desempeña como Nuncio Apostólico en Estados Unidos desde 2016.

Fue creado cardenal en 2023 por el papa Francisco y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio diplomático del Vaticano.

Entre 2007 y 2016 fue Nuncio Apostólico en México, periodo durante el cual recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca.

Ha representado a la Santa Sede en países como Haití y Uganda, y es reconocido por su enfoque pastoral y su atención a temas vinculados con la migración.

El dirigente del PRI intercambia puntos de vista con Christophe Pierre sobre retos globales que afectan a millones de personas.

Funciones del Nuncio Apostólico y la labor diplomática del Vaticano

El Nuncio Apostólico en Estados Unidos cumple un papel clave tanto en el ámbito diplomático como en el eclesiástico. Sus principales funciones incluyen:

  • Representar al Papa y a la Santa Sede ante el gobierno estadounidense, con rango de embajador.
  • Mantener el vínculo entre la Curia Romana y la Iglesia católica local.
  • Participar en el proceso de selección y nombramiento de obispos.
  • Promover el diálogo Iglesia-Estado y la defensa de temas como derechos humanos y educación.

La Nunciatura Apostólica en Estados Unidos se localiza en Washington, D.C., y forma parte de la red diplomática del Vaticano desde el establecimiento de relaciones formales en 1984.

