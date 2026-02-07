México

Cubano queda impactado tras entrar a tienda 3B en México y se vuelve viral: “Esto en mi país sería un lujo”

El testimonio generó debate sobre el costo de vida en distintos países

Guardar
Usuarios reflexionaron sobre lo que
Usuarios reflexionaron sobre lo que para muchos es parte de la rutina.

Para millones de mexicanos, ingresar a una tienda de autoservicio y encontrar productos básicos a precios accesibles forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, esa experiencia común se transformó en un fenómeno viral luego de que un cubano en México compartiera su sorpresa tras visitar una tienda 3B, comparación que abrió un amplio debate sobre el acceso a los alimentos en distintos países.

El video fue difundido en TikTok por el usuario @liamblack, un cubano residente en México que suele documentar en redes sociales los choques culturales que ha experimentado desde su llegada al país. En esta ocasión, su recorrido por los pasillos de la cadena mexicana llamó la atención de miles de usuarios, quienes reaccionaron a su testimonio sobre la disponibilidad y el precio de la canasta básica.

En las imágenes se observa al creador de contenido empujando un carrito con artículos como galletas, azúcar y arroz, mientras compara costos y opciones. De acuerdo con su relato, una de las diferencias más marcadas con respecto a su país de origen es la facilidad para adquirir alimentos sin restricciones, algo que considera poco habitual en su experiencia previa.

El video destacó la facilidad
El video destacó la facilidad para adquirir productos básicos.

Soy cubano en México y esto aquí cuesta menos. Esto en cualquier tienda es más caro, aquí en 3B es mucho más barato el mismo producto de la misma calidad”, expresó mientras señalaba los precios de los artículos.

El momento que más impacto generó ocurrió cuando el joven llegó al área de lácteos y se encontró con una torre repleta de cajas de leche. Al respecto, no ocultó su asombro al señalar: “Esto en Cuba sería un lujo, aquí es algo normal”, frase que rápidamente fue retomada por usuarios como reflejo de las diferencias económicas entre ambos países.

Más allá del costo, el creador aclaró que su reacción no pretendía descalificar a Cuba ni elogiar únicamente los precios bajos en México. Según explicó, lo que más le llamó la atención fue la libertad de elección al momento de comprar alimentos, una posibilidad que destacó como clave en su experiencia como extranjero.

El testimonio generó debate sobre el costo de vida en distintos países. Crédito: TikTik / @liamblak

El clip acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones, muchos de ellos de usuarios mexicanos que reflexionaron sobre cómo el acceso a productos básicos suele darse por sentado. Otros internautas, provenientes de distintos países de Latinoamérica, compartieron vivencias similares relacionadas con el costo de vida y la disponibilidad de alimentos, consolidando el video como una muestra del impacto social que pueden tener las redes al visibilizar realidades contrastantes.

Temas Relacionados

CubanoextranjeroTiendas 3Bviralmexico-virales

Más Noticias

¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

¿Tu patrón te tiene registrado

El Rey Mago: el jefe de la policía que era el vínculo entre el alcalde de Tequila y el CJNG

La detención del alcalde de Tequila revela una estructura criminal que vinculó al gobierno municipal con operadores del CJNG, usando a un excomisario sancionado por Estados Unidos como intermediario

El Rey Mago: el jefe

Colectivos advierten rezagos en control del tabaco pese a reducción en consumo y nuevas regulaciones en México

Las organizaciones destacaron pendientes como la regulación estricta del contenido de los productos y el empaquetado neutro

Colectivos advierten rezagos en control

Denuncian a policía de Tlalnepantla de Baz por presunto robo a ciudadano: exigen sanción ejemplar

El caso ya está en el Órgano Interno de Control y en la Fiscalía de Servidores Públicos

Denuncian a policía de Tlalnepantla

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de febrero

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: líneas, costo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Rey Mago: el jefe

El Rey Mago: el jefe de la policía que era el vínculo entre el alcalde de Tequila y el CJNG

Marina localiza campamento de huachicol en Escuinapa, Sinaloa y asegura armas y vehículos

Encuentran dosis de droga, celulares y armas blancas en penal de Aguarato, en Sinaloa

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales se inundan de

Redes sociales se inundan de comentarios tras la vinculación a proceso de Livia Brito

Emilia, la abogada que dejó su profesión para convertirse en estrella de la página azul en México

Fabiola Campomanes despide a su madre con un emotivo mensaje: “Vuela alto”

Homenaje a María Victoria en CDMX: cómo asistir al evento gratuito que contará con Susana Zabaleta y una orquesta

¡En bici se celebra mejor! Vive el paseo nocturno de San Valentín en CDMX este 2026

DEPORTES

“Duele despedirse del América”: Rodrigo

“Duele despedirse del América”: Rodrigo Aguirre se sincera antes de firmar con Tigres

¡Lo que dejaste ir, América! Allan Saint-Maximin ayuda al Lens para tomar la cima de la Ligue 1

Mexicanos en la NFL 2026: Elijah Arroyo y Abraham Montaño buscan consolidarse en la liga

¿Vinicius al América? Las Águilas aceleran negociaciones a días del cierre del mercado

Chivas podría perder a Luis Romo para el Clásico Nacional ante el América