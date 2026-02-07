Cubano queda impactado tras entrar a tienda 3B en México y se vuelve viral: “Esto en mi país sería un lujo”

Usuarios reflexionaron sobre lo que para muchos es parte de la rutina.

Para millones de mexicanos, ingresar a una tienda de autoservicio y encontrar productos básicos a precios accesibles forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, esa experiencia común se transformó en un fenómeno viral luego de que un cubano en México compartiera su sorpresa tras visitar una tienda 3B, comparación que abrió un amplio debate sobre el acceso a los alimentos en distintos países.

El video fue difundido en TikTok por el usuario @liamblack, un cubano residente en México que suele documentar en redes sociales los choques culturales que ha experimentado desde su llegada al país. En esta ocasión, su recorrido por los pasillos de la cadena mexicana llamó la atención de miles de usuarios, quienes reaccionaron a su testimonio sobre la disponibilidad y el precio de la canasta básica.

En las imágenes se observa al creador de contenido empujando un carrito con artículos como galletas, azúcar y arroz, mientras compara costos y opciones. De acuerdo con su relato, una de las diferencias más marcadas con respecto a su país de origen es la facilidad para adquirir alimentos sin restricciones, algo que considera poco habitual en su experiencia previa.

El video destacó la facilidad para adquirir productos básicos.

“Soy cubano en México y esto aquí cuesta menos. Esto en cualquier tienda es más caro, aquí en 3B es mucho más barato el mismo producto de la misma calidad”, expresó mientras señalaba los precios de los artículos.

El momento que más impacto generó ocurrió cuando el joven llegó al área de lácteos y se encontró con una torre repleta de cajas de leche. Al respecto, no ocultó su asombro al señalar: “Esto en Cuba sería un lujo, aquí es algo normal”, frase que rápidamente fue retomada por usuarios como reflejo de las diferencias económicas entre ambos países.

Más allá del costo, el creador aclaró que su reacción no pretendía descalificar a Cuba ni elogiar únicamente los precios bajos en México. Según explicó, lo que más le llamó la atención fue la libertad de elección al momento de comprar alimentos, una posibilidad que destacó como clave en su experiencia como extranjero.

El testimonio generó debate sobre el costo de vida en distintos países. Crédito: TikTik / @liamblak

El clip acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones, muchos de ellos de usuarios mexicanos que reflexionaron sobre cómo el acceso a productos básicos suele darse por sentado. Otros internautas, provenientes de distintos países de Latinoamérica, compartieron vivencias similares relacionadas con el costo de vida y la disponibilidad de alimentos, consolidando el video como una muestra del impacto social que pueden tener las redes al visibilizar realidades contrastantes.