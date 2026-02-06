Toñita estalla contra Linet Puente por asegurar que busca llamar la atención al hablar de Carlos Rivera

La discusión entre Toñita y Linet Puente divide opiniones. (RS)

Toñita, ex participante de La Academia, sigue en el centro de la controversia luego de que hablara públicamente sobre la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, sus excompañeros de reality.

Sus palabras generaron debate en redes sociales y diversas reacciones por parte de periodistas, entre ellos Linet Puente, colaboradora de Ventaneando.

La ex académica explicó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Crédito: TikTok: Toñitaartista

¿Toñita solo busca llamar la atención?

En medio del auge de sus supuestas declaraciones sobre el matrimonio de Rivera y Rodríguez, Linet Puente arremetió contra Toñita a través de sus historias de Instagram.

De acuerdo con la comunicadora, la cantante mexicana solo estaría buscando llamar la atención, incluso la acusó de traicionar a sus amigos y colegas y aseguró que se trataba de una falta de respeto profesional y personal.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por sus seguidores y llegaron hasta los oídos de Toñita, quien no dudó en responder por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Toñita desata polémica al hablar sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en redes sociales. (Jovani Pérez/ Infobae)

Toñita niega ser amiga de Cynthia Rodríguez

De acuerdo con Toñita, conoce a Linet Puente desde hace varios años y asegura estar sorprendida de que cuestione sus declaraciones y no se dé cuenta de que el video es editado.

“Me extraña que tú siendo periodista no te des cuenta que el video está editado. Editado de tal manera para que la gente piense otra cosa y sacado de contexto. Me extraña porque tú eres una periodista, no de un año, de muchísimos años”, explicó.

Posteriormente, la intérprete aclaró que la excolaboradora de Venga la Alegría no es su amiga, pues anteriormente protagonizaron varios conflictos, incluso mencionó que por ella “estuvo congelada seis meses”.

Toñita responde en TikTok afirmando que sus palabras fueron sacadas de contexto mediante una edición de video. (IG: @toñitamusic1)

Tras aclarar la situación que vivió con Cynthia Rodríguez, negó que busque llamar la atención con sus palabras y volvió a afirmar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Que la gente suponga, eso ya es problema de ustedes. Yo tengo mi manera de hablar y la he tenido desde hace años. La gente dice un buen de cosas”, sentenció.

Finalmente, sobre las supuestas afirmaciones que dijo en el pasado de que el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez era arreglado, negó haberlo dicho y aseguró que no existe una sola prueba.

Carlos Rivera explica que los rumores sobre su relación son constantes y que prefiere mantener su privacidad. (RS)

Reacción de Carlos Rivera a las supuestas declaraciones de Toñita

En medio de la reacción de Toñita, también surgió la del intérprete de “Te esperaba”, quien aseguró para el programa Ventaneando que los rumores sobre su matrimonio siempre han existido y son la razón por la que prefieren mantener la privacidad.

"Esto no me está pasando ahora, es de hace mucho tiempo y seguirá pasando probablemente, y no importa. No he hecho nada de mi vida para agradar a nadie, en mi música sí, por eso no mostramos nada”, comentó.