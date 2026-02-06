México

Congreso capitalino analiza reforma para regular mototaxis en la CDMX

La propuesta del diputado Miguel Ángel Macedo busca garantizar certidumbre en la regulación de este tipo de transporte

Guardar
Mototaxi. Foto: (Redes sociales)
Mototaxi. Foto: (Redes sociales)

Ante la falta de una definición expresa del mototaxi en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de reforma a dicho ordenamiento, con el objetivo de establecer condiciones mínimas de seguridad y protección para las personas usuarias de este medio de transporte.

Durante la Sesión Ordinaria de este jueves, el legislador de MORENA explicó que actualmente no existen instrumentos normativos que permitan regular, ordenar o evaluar técnicamente la operación de los mototaxis en la capital del país.

Esta ausencia legal, señaló, ha provocado que las autoridades atiendan este tipo de transporte únicamente desde una lógica sancionatoria, sin contar con criterios claros para su regulación o supervisión.

El diputado Miguel Ángel Macedo
El diputado Miguel Ángel Macedo presentó una propuesta ante el Congreso para regular mototaxis. Foto: (Congreso CDMX)

Macedo Escartín advirtió que esta situación no solo limita la capacidad del Estado para garantizar que las personas usuarias viajen en condiciones adecuadas de seguridad, sino que también contribuye a profundizar la informalidad, fomenta la discrecionalidad administrativa y genera conflictos sociales en distintas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, donde los mototaxis se han convertido en una alternativa de movilidad cotidiana.

El diputado subrayó que el vacío normativo existente dificulta, además, la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con los principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En particular, mencionó los enfoques relacionados con el sistema seguro, la jerarquía de la movilidad, la accesibilidad universal y la seguridad de las personas usuarias, los cuales no pueden aplicarse de manera efectiva sin un marco jurídico claro para esta modalidad de transporte.

El representante popular consideró que, al no reconocer ni definir legalmente a los mototaxis, la legislación local carece de herramientas para integrarlos al sistema de movilidad urbana, evaluarlos técnicamente o, en su caso, delimitar su función dentro del conjunto de opciones de transporte existentes en la ciudad.

La propuesta busca facilitar la
La propuesta busca facilitar la aplicación del reglamento de tránsito para este tipo de vehículos. [Twitter]

La iniciativa presentada contempla la adición de la fracción LVI Bis al artículo 9, así como diversas reformas a los artículos 12, fracción XLV; 17, fracciones I y II; 56, fracción I; 76; 123; 124; 126; 131; 137, fracción IV, y 251, fracción XX de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Estas modificaciones buscan sentar las bases para un ordenamiento jurídico claro, gradual y con enfoque de derechos humanos y seguridad vial.

Macedo Escartín destacó que la ausencia del concepto legal de mototaxi impide diferenciar esta modalidad de transporte de las motocicletas de uso particular y de aquellas destinadas al reparto de mercancías o servicios a través de plataformas digitales. Esta ambigüedad regulatoria, afirmó, dificulta la correcta aplicación de la ley y genera incertidumbre tanto para las autoridades como para los usuarios.

Finalmente, el legislador sostuvo que definir y reconocer a los mototaxis en la Ley de Movilidad permitirá colocar en el centro a las personas usuarias, especialmente en aquellas zonas donde este medio de transporte se ha consolidado como una opción relevante para el traslado diario. Con ello, se busca avanzar de la informalidad y la prohibición hacia una regulación que priorice la seguridad, la protección y el derecho a una movilidad segura.

Temas Relacionados

MototaxisCDMXCongreso CDMXTransportemexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.3 en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Dámaso López Serrando aún es requerido por la justicia mexicana al ser señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’?

Imelda Tuñón asegura que tiene el respaldo de feministas tras filtración de video discutiendo con Julián Figueroa

Recientemente fue publicado un video donde se muestran episodios de tensión y discusiones entre Imelda y el hijo de Joan Sebastian

Imelda Tuñón asegura que tiene

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Los cuatro hombres, originarios del Estado de México, permanecen desaparecidos, mientras que una mujer y una niña de 9 fueron localizadas con vida

Quiénes son los cuatro turistas

Cuatro alimentos clave para mantener el corazón sano

La inclusión sostenida de ciertos productos puede contribuir a preservar la función cardiovascular a largo plazo

Cuatro alimentos clave para mantener
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’?

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Con miembro del CJNG, así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, según la FGR

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón asegura que tiene

Imelda Tuñón asegura que tiene el respaldo de feministas tras filtración de video discutiendo con Julián Figueroa

Sobrina de Maribel Guardia denuncia que Julián Figueroa fue víctima de violencia en su relación con Imelda Tuñón

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

CDMX prepara concierto de Juan Gabriel en lengua de señas: esta es la fecha y lugar para el tributo del ‘Divo de Juárez’

Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

DEPORTES

¿Quién es y cómo juega

¿Quién es y cómo juega Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa?

Así reaccionó Canelo Álvarez a la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez que sería en mayo

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF