Qué dijo Pedro Martínez Losa, entrenador de Tigres Femenil, sobre la salida de Farmer y los casos de acoso que se han presentado en la Liga Mx Femenil

Aaliyah Farmer dejó a las Amazonas para integrarse a Chicago Stars en la NWSL debido a problemas personales

El DT de Tigres Femenil
El DT de Tigres Femenil habla sobre la salida de Farmer a Chicago. (REUTERS/Molly Darlington)

Chicago Stars anunció a la ex futbolista de Tigres Aaliyah Farmer como su nuevo refuerzo para la National Women´s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.

En medio de múltiples rumores sobre los motivos de su salida del club, el DT de las Amazonas, Pedro Martínez Llosa, rompió el silencio este miércoles en conferencia de prensa:

“Hubo una circunstancia que en este caso decidimos abrirnos y apoyarla y a partir de ahí tenemos la frustración de que se inventen otras versiones, ninguna mujer se debe sentir intimidada, abusada y acosada”, comentó el entrenador.

Este no es el primer caso en que una jugadora se ve obligada a abandonar la Liga MX Femenil debido a problemas de acoso en México, pues lo mismo sucedió con Scarlett Camberos en 2023.

Palabras de Losa sobre las expresiones machistas hacia las mujeres

El entrenador de las Amazonas
El entrenador de las Amazonas se manifestó en contra de los actos machistas hacia la ex jugadora de su plantel. (Reuters/Lee Smith)

El entrenador de Tigres Femenil se mostró en contra de las expresiones machistas que algunos usuarios comparten en sus redes sociales hacia las mujeres, manifestando que no es justo que existan ese tipo de comentarios ni para ellos ni tampoco para los mismos hombres:

“Las medidas son de la sociedad, nosotros como club la hemos apoyado hasta donde hemos podido. La sociedad tiene que dejar de tolerar comentarios de redes sociales, micromachismos, situaciones que a las mujeres y hombres no nos hacen sentir cómodos”, declaró el timonel de las felinas.

Además añadió que es momento que las futbolistas alcen la voz y que los periodistas pongan de su parte para hacer que esto cambie, ya que ninguna persona sin importar su género debería ser tratado de esa manera.

“Les invito a que se den una vuelta por las redes sociales y se van a encontrar este tipo de escenarios. La solución es acción inmediata, tolerancia cero, hay líneas rojas que no nos puede pasar nadie.”, concluyó.

Caso de Scarlett Camberos

Scarlett Camberos tuvo que emigrar
Scarlett Camberos tuvo que emigrar momentáneamente de la Liga Mx Femenil 2023 por problemas de acoso. (Especial)

Tras recibir amenazas y acoso constante en redes sociales, la jugadora del América decidió emigrar a Estados Unidos para unirse al Angel City de la NWSL en 2023.

La futbolista denunció públicamente el hostigamiento, que escaló hasta poner en riesgo su seguridad personal y la de su familia.

Este caso generó un debate nacional sobre la protección a las futbolistas, impulsando campañas contra la violencia de género en el deporte y recordatorios de que el acoso no es solo verbal, sino una amenaza real que frena carreras prometedoras.

Después de algunos meses fuera de México, Scarlett Camberos decidió regresar a las Águilas del América para el Apertura 2024, demostrando resiliencia frente a la violencia de género que aún persigue al fútbol femenil mexicano, y sirvió como inspiración para otras jugadoras que enfrentan hostigamiento día con día.

Presentación de Farmer con Chicago Stars

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres,
Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, dejó México para jugar en EEUU por acoso (X/ @theChicagoStars)

El Chicago Stars FC anunció este martes, a través de sus redes sociales, el fichaje de la seleccionada mexicana Aaliyah Farmer con un contrato de tres años que la mantendrá en la NWSL hasta la temporada 2028.

Por su parte, Tigres Femenil confirmó la salida de la defensora con un emotivo mensaje:

“Tu garra y perfil Tigre quedaron demostrados dentro y fuera de la cancha, donde fuiste Campeona de Liga MX Femenil... ¡Gracias por todo, Aaliyah!”.

A pesar de los problemas personales, Farmer declaró sentirse feliz con la llegada a su nuevo equipo: “Estoy increíblemente emocionada de unirme a Chicago Stars. Es un honor formar parte de un club tan fuerte que está construyendo algo especial, y estoy emocionada por lo que nos espera”.

