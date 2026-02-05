México

Profepa clausura carrera deportiva programada en Área Natural Protegida en Coahuila

En el lugar se aseguraron diversos bienes que estarían destinados a ser utilizados en el evento deportivo

La Profepa realizó una inspección
La Profepa realizó una inspección en la que encontró que los organizadores no contaban con los permisos necesarios para realizar el evento. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un evento deportivo-comercial que se realizaba sin autorización dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cuatrociénegas, en el estado de Coahuila, al no contar con los permisos ambientales obligatorios para el desarrollo de actividades turísticas, deportivas y comerciales en esta Área Natural Protegida (ANP).

El evento, promovido en redes sociales por la persona moral CarrerasMx, consistía en una carrera atlética programada para el 1 de febrero en el paraje conocido como “Río San Marcos”, también denominado Río Los Mezquites, el cual se localiza dentro de la poligonal del área protegida. La actividad contemplaba infraestructura, logística y afluencia de participantes, lo que implicaba un riesgo potencial para el ecosistema de la zona.

Una denuncia había advertido a
Una denuncia había advertido a las autoridades sobre el evento. Foto: (Profepa)

Tras detectar la difusión del evento en plataformas digitales, el pasado 26 de enero, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó una denuncia formal ante la Profepa, al advertir que la actividad se organizaba sin contar con los permisos correspondientes.

En seguimiento, el 29 de enero, la Procuraduría notificó de manera preventiva a los organizadores, mediante un oficio, su obligación de tramitar y obtener las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la propia Conanp.

Ante la falta de respuesta por parte de los organizadores y la persistencia en la promoción del evento, la Profepa emitió una orden de inspección extraordinaria con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y el pago de los derechos aplicables. La diligencia se realizó de manera conjunta entre personal de la Profepa y la Conanp en el sitio donde se pretendía llevar a cabo la carrera.

La Profepa reiteró su compromiso
La Profepa reiteró su compromiso por seguir protegiendo a las Áreas Naturales Protegidas. Foto: (iStock)

Durante la inspección, se constató que el inspeccionado no presentó la autorización requerida para la realización del evento, lo que contraviene el Decreto de creación del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, su Programa de Manejo y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Áreas Naturales Protegidas. Ante la inexistencia de sustento legal, se procedió a la clausura inmediata del evento como medida de seguridad, con el fin de prevenir posibles daños al ecosistema.

Asimismo, se realizó el aseguramiento precautorio de los bienes utilizados para la logística del evento, los cuales quedaron bajo resguardo dentro de las instalaciones del Área Natural Protegida. Entre los objetos asegurados se encuentran una estructura metálica de salida y meta, 26 vallas metálicas, equipo de sonido, una planta de luz a gasolina, mesas, carpas, un remolque con capacidad de dos toneladas y una unidad de autotransporte de pasajeros.

La Profepa informó que dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente, con el propósito de determinar las sanciones, multas y responsabilidades legales que resulten aplicables a los organizadores, conforme a la normatividad ambiental vigente. Las autoridades reiteraron que cualquier actividad dentro de un Área Natural Protegida debe contar con autorización previa, a fin de garantizar la conservación de ecosistemas únicos como los de Cuatrociénegas, considerados de alto valor ambiental y científico a nivel nacional e internacional.

