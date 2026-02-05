Laura Flores afirma que ruptura con Lalo Salazar le dolió más que todos su exmaridos: “Yo sí me involucré y él no”

El romance de Laura Flores y Eduardo Salazar acaparó la atención pública desde que ambas celebridades lo confirmaron en febrero pasado. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Aunque han transcurrido siete meses desde que los medios dieron cuenta del final de la relación amorosa entre Laura Flores y Lalo Salazar, la actriz mexicana ha decidido referirse una vez más al impacto que tuvo para ella esa ruptura.

En una entrevista transmitida en el programa de Maxine Woodside, Flores compartió cómo afrontó el distanciamiento, mientras sigue en pleno auge profesional y enfrenta tanto elogios como críticas por su transformación estética.

Durante este periodo, la actriz de “Siempre te amaré” reconoció que la separación representó un golpe inesperado en su vida sentimental. Flores afirmó:

“Lalo es un encanto, es un señor que simplemente no quiso seguir en la relación conmigo. O sea, yo sí me involucré, pero él no... eso duele, duele”.

La actriz mexicana Laura Flores admite que su separación de Lalo Salazar fue más dolorosa que sus anteriores matrimonios fallidos (Jesús Avilés / Infobae México)

Según relató, fue el periodista quien decidió poner punto final a la relación e incluso llegó a bloquearla de sus redes sociales, lo que la desconcertó. La artista, de 62 años, abordó el tema con franqueza y, en tono distendido, confesó que a pesar de haberse casado en cuatro ocasiones anteriores, su vínculo con Lalo Salazar fue particularmente doloroso.

“Esos exmaridos juntos han sido un encanto comparado con lo que me acaba de pasar”, expresó.

Le preguntaron también por la canción “Hoy me falta el aire”, aludiendo a la posibilidad de que hubiera sido una dedicatoria al periodista; Flores lo negó categóricamente.

Explicó que la compuso para una serie en la que participó y que fue Salazar quien la acompañó al estudio de grabación. Poco después, terminaron la relación.

Flores aclara que la canción “Hoy me falta el aire” no fue dedicada a Lalo Salazar, sino que se compuso para una serie televisiva (IG: @laurafloresmx)

Un cambio de imagen que desató rumores

La vida pública de Laura Flores ha recibido otra dosis de atención recientemente debido a un radical cambio de imagen. Al compartir fotografías con un aspecto rejuvenecido, la artista avivó un debate entre seguidores y críticos en redes sociales.

Mientras varios usuarios elogiaron su apariencia, otros sugirieron intervenciones estéticas excesivas, generando controversia sobre el uso de procedimientos como el bótox.

Ante la insistencia mediática, Laura Flores negó haber recurrido a este tratamiento en una declaración ante reporteros de De Primera Mano.

Detalló que no se siente cómoda con el bótox, ya que le provoca reacciones visibles, como el levantamiento de la ceja, aunque admitió que considera acudir a una cita médica en febrero para posibles cuidados adicionales.

Sus explicaciones estuvieron matizadas con humor y naturalidad, restando importancia a los rumores surgidos en redes sociales.

Laura Flores genera conversación en redes sociales tras publicar una foto con aspecto rejuvenecido, provocando elogios y críticas entre sus seguidores. Crédito: (Instagram/@@laurafloresmx)

Un periodo de enfoque en el trabajo

En el terreno profesional, Laura Flores se encuentra actualmente en gira con la obra teatral Por qué los hombres aman a las cabronas. Comparte escenario con Yahir y Ninel Conde, y ha señalado que la atmósfera laboral se caracteriza por el respeto y la colaboración.

Según la actriz, este ambiente positivo en los ensayos y funciones contribuye a que hoy viva una etapa caracterizada por el equilibrio entre lo personal y lo laboral.

Pese a las controversias y a la persistencia del escrutinio público sobre su vida privada, Laura Flores subraya que esta fase es positiva y enriquecedora, mientras continúa en gira y responde sin ambigüedades a quienes cuestionan tanto sus decisiones personales como su imagen actual.