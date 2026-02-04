México

Examiga de Imelda Tuñón expone supuesta violencia contra Julián Figueroa

Imelda Tuñón se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundiera un video donde sostiene una discusión con el hijo de Maribel Guardia

Imelda Tuñón se encuentra en
Imelda Tuñón se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundiera un video donde sostiene una discusión con el hijo de Maribel Guardia. (Especial)

La controversia en torno a Imelda Tuñón tomó nuevo impulso tras la difusión de un video en el que aparece discutiendo con Julián Figueroa, el cantante fallecido en 2023.

En las imágenes, reveladas por el periodista Javier Ceriani, se observa cómo la actriz se golpea la cabeza contra una toalla extendida en el suelo, mientras Figueroa le advierte que tiene todo “documentado” por si ella decide acusarlo de maltrato.

En la grabación, el propio Julián afirma que Imelda presuntamente le habría arrojado acetona en los ojos, mientras ella le exige que abandone el lugar. Este video surgió pocos días después de que Tuñón denunciara públicamente supuestos episodios de violencia por parte del músico.

“Julián, ya vete, por favor, por favor vete”, responde Imelda Tuñón, arrojándole el celular mientras la discusión continúa. “Te odio (...) M*r*c*n de m*rd*”, le grita al final.

El hijo de Joan Sebastian documentó en otro video, algunas lesiones en su propia mano, afirmando que la joven lo habría mordido: “Quiero dejar claro que estoy siendo agredido. Como hombre también tengo derechos”.

Nagibe reveló en diversas entrevistas
Nagibe reveló en diversas entrevistas con medios de comunicación que Julián Figueroa habría sufrido constantes maltratos por parte de Imelda Tuñón. (Captura de pantalla YouTube Javier Ceriani)

En medio de la repercusión en redes sociales, una entrevista de Nagibe Abudd, examiga de Imelda, resurgió en redes sociales. En conversación con el periodista Javier Ceriani en 2025, Abudd expresó que Julián Figueroa temía a su esposa y habría sido víctima de violencia dentro de la relación. Según el testimonio recogido, el temor del hijo de Maribel Guardia se debía tanto a agresiones físicas como a episodios de abuso verbal y psicológico.

En otra de las pláticas que Nagibe Abudd tuvo en ese mismo año, amplió sus declaraciones en diálogo con Maxine Woodside. Allí sostuvo que Imelda Tuñón atravesaba “severos problemas con las adicciones” y sostuvo que existían más comportamientos donde estaba fuera de control. “Yo creo que ya he dicho lo más fuerte. ¿Qué percibía? Violencia, abuso de alcohol, abuso de sustancias”, relató Abudd en la entrevista. Al ser consultada sobre el destinatario de esas acciones, precisó: “Contra Julián... pero física, verbal, psicológica. Mental, verbal, pero física también”.

En 2025, Nagibe aseguró poseer
En 2025, Nagibe aseguró poseer pruebas de los problemas de Imelda con sustancias, incluyendo mensajes comprometedores. (Fotos: @nagibeabbud, @imetunon, Instagram)

El testimonio de la cantante incluyó detalles sobre los motivos de las discusiones. Según su versión, los conflictos se detonaban cuando Julián Figueroa intentaba poner límites o pedirle a Imelda que detuviera determinadas acciones. “Porque Julián le decía: ‘No, pues ya vámonos’ o ‘no hagas esto’”, explicó.

En esa misma charla, Abudd reveló que desde el inicio del conflicto legal entre Maribel Guardia y la viuda de Julián envió una carta a los abogados de la madre de Julián, advirtiendo sobre el riesgo en el que supuestamente se encontraba el hijo de la pareja. La examiga manifestó que su interés y el de su entorno era evitar que el caso llegara a juicio, debido a la cantidad de pruebas existentes.

