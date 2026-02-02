México

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

El cantante generó revuelo al dar un ‘Me gusta’ a una publicación que comparaba a su familia con Cazzu, provocando una ola de reacciones

Pepe Aguilar genera polémica tras
Pepe Aguilar genera polémica tras dar 'me gusta' a comentario comparando a su familia con Cazzu en redes sociales (Fotos: @cazzu, pepeaguilaroficial, Instagram)

La atención sobre la familia Aguilar reapareció en redes sociales después de que Pepe Aguilar diera un “Me gusta” a un comentario que contrastaba a su familia con la cantante argentina Cazzu, en un contexto de crecientes tensiones mediáticas derivadas del vínculo amoroso entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Aunque el intérprete de “Por mujeres como tú” más tarde retiró la reacción, la breve interacción no pasó inadvertida para los seguidores y desencadenó una cadena de críticas hacia el cantante.

En el foco de la controversia, varios usuarios advirtieron que Pepe Aguilar respaldó temporalmente un comentario en uno de sus videos donde se leía: “Dónde van a comparar este señorón y su familia con la tatuada, por Dios”.

La reacción del artista, aunque efímera, desató numerosas opiniones en defensa tanto de los integrantes de la dinastía Aguilar como de la propia Cazzu.

El breve respaldo público de
El breve respaldo público de Pepe Aguilar a un mensaje crítico hacia Cazzu desata críticas y reacciones en el entorno digital (Fotos: Reuters/ X, cazzuoficial)

En distintas ocasiones, el cantante ha recurrido a sus redes sociales para responder sarcásticamente a los ataques dirigidos contra su familia, y en particular, para defender a su hija menor.

Pepe Aguilar utiliza las plataformas digitales no solo para interactuar con sus seguidores, sino también para refutar rumores y confrontar críticas mediante mensajes directos, lo que ha mantenido el interés constante del público sobre cada uno de sus movimientos.

Pepe Aguilar en defensa del talento de su hija menor

Durante una entrevista reciente, Pepe Aguilar se refirió a la presión que experimenta su hija debido a las críticas, y confió en que la percepción de los seguidores cambiará con el tiempo.

Pepe Aguilar utiliza mensajes directos
Pepe Aguilar utiliza mensajes directos y respuestas en redes sociales para proteger a su hija Ángela de las críticas (Facebook Pepe Aguilar)

El cantante elogió la formación artística de Ángela Aguilar, al recordar: “La primera vez que cantó fue a los dos años y medio, entonces yo soy un artista que es muy metiche y se mete en todo a su carrera y ella aprendió esa manera de trabajar. Ahora dirige, produce, se produce sus discos, sus shows, es una artista que compone muy bien. Desgraciadamente se ha puesto atención en el hate y en otras cosas en los últimos años, pero creo que es una artista que, definitivamente, va a hablar más su arte que cualquier otra cosa y cuando eso suceda regresarán los fans que se merece y ella es una artista que tiene mucho que dar”, declaró el cantante.

La exposición pública de los Aguilar a través de redes sociales ha convertido cada una de sus acciones en foco de escrutinio, manteniendo la polémica en torno a la familia pese al tiempo transcurrido desde el inicio del romance entre Ángela y Nodal.

