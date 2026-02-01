México

Ximena Sariñana revela el origen de las canciones de ‘Amarte duele’

La cantante reveló detalles sobre sus primeras composiciones y el impacto que tuvieron en su carrera y en el público

Ximena Sariñana consolidó su estilo
Ximena Sariñana consolidó su estilo único en el pop alternativo mexicano con letras honestas y gran sensibilidad. - (@ximenamusic).

Ximena Sariñana es reconocida no sólo por su voz, sino por la sensibilidad de sus letras y la honestidad con la que conecta con su audiencia. A lo largo de los años, su estilo musical se ha consolidado como uno de los más personales dentro del pop en México.

Antes de convertirse en una figura clave de la escena musical, la cantante dio uno de sus primeros pasos creativos en el cine. Sus canciones para la película Amarte duele se transformaron en un referente emocional para toda una generación.

A más de dos décadas del estreno del filme, esas composiciones siguen vigentes, acompañando a quienes descubrieron la historia a través de la música.

El origen inesperado de sus primeras canciones

Las primeras canciones de Ximena
Las primeras canciones de Ximena Sariñana surgieron a raíz de su participación inesperada en el soundtrack de 'Amarte duele'. - (Foto: Instagram @ximenamusic)

En una entrevista con Yordi Rosado, Ximena Sariñana compartió cómo surgió su participación en el soundtrack de Amarte duele. La cantante explicó que interpretó tres temas que, sin saberlo, marcarían el inicio de su camino como compositora.

“Sí, yo canté tres canciones. Esas fueron como mis primeras composiciones”, recordó la artista, destacando que no se trataba de canciones de otros autores.

La oportunidad surgió de manera inesperada, cuando el presupuesto para licencias musicales se agotó y se optó por crear temas originales para la película.

Componer como ejercicio, no como estrategia

La música de 'Amarte duele',
La música de 'Amarte duele', compuesta por Sariñana, se mantiene vigente más de dos décadas después del estreno del filme. - (MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Sariñana explicó que en ese momento no veía esas canciones como el arranque de su carrera. “Yo eso no lo veía como el principio de mi carrera… era un buen ejercicio para mí”, confesó durante la charla.

La cantante detalló que el proceso fue un aprendizaje personal, apoyada por el compositor del score y por su padre, quien impulsó la idea de aprovechar el momento.

El resultado superó cualquier expectativa: el soundtrack se convirtió en un fenómeno que permaneció durante años entre los más escuchados.

Canciones que siguen conectando con el público

El soundtrack de 'Amarte duele'
El soundtrack de 'Amarte duele' se convirtió en un fenómeno que estuvo años entre los más escuchados en México. - (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Los temas Las huellas, Cuento y Mañana no es hoy se transformaron en piezas fundamentales para muchos seguidores de Ximena Sariñana. La propia cantante reconoce su impacto duradero.

“Son de las canciones que más me piden”, afirmó, subrayando la conexión emocional que se generó desde entonces con su audiencia.

Estas composiciones no solo acompañaron una historia cinematográfica, sino que marcaron el nacimiento artístico de una creadora que hoy sigue dejando huella en la música mexicana.

