Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de enero: alta afluencia en las líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B

Metro CDMX: Continúa la afluencia alta y buen avance de trenes en las Líneas 2, 3, 8, 12 y B. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Metrobús Línea 4: Por congestionamiento vial, en la zona de Hidalgo - Teatro Blanquita reportan retraso en el servicio en toda la línea.
Metro CDMX: Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B; sin embargo la circulación de los trenes es constante desde las terminales, se envían unidades vacías para agilizar el servicio.
En el Metro CDMX las líneas 2, 3, 8, 12, A y B registran afluencia controlada y circulación de trenes constante. Personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 30 de enero 2026.