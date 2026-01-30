México

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de enero: alta afluencia en las líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

15:00 hsHoy

Metro CDMX: Continúa la afluencia alta y buen avance de trenes en las Líneas 2, 3, 8, 12 y B. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

14:35 hsHoy

Metrobús Línea 4: Por congestionamiento vial, en la zona de Hidalgo - Teatro Blanquita reportan retraso en el servicio en toda la línea.

14:19 hsHoy

Metro CDMX: Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B; sin embargo la circulación de los trenes es constante desde las terminales, se envían unidades vacías para agilizar el servicio.

13:33 hsHoy

En el Metro CDMX las líneas 2, 3, 8, 12, A y B registran afluencia controlada y circulación de trenes constante. Personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

11:27 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 30 de enero 2026.

